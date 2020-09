De Bundesliga was al dé opleidingsliga in Europa, maar is dat nu meer dan ooit. En de clubs maken er steeds meer winst door.

De Bundesliga verloor de afgelopen maanden enkele aantrekkelijke spelers, die vermoedelijk over een aantal jaar de sterkhouders worden van de Mannschaft. In eerste instantie wordt dan natuurlijk verwezen naar de goudhaantjes Timo Werner (24) en Kai Havertz (21), die respectievelijk Leipzig en Leverkusen inruilden voor Chelsea. Maar in dat rijtje passen ook de minder bekende internationals Robin Koch (24) en Luca Waldschmidt (24), van Freiburg naar respectievelijk Leeds United en Benfica. In de kantoren van hun clubs heerste na de eerste teleurstelling ongetwijfeld een jubelstemming, vanwege de erkenning en de financiële inkomsten. De Duitse clubs ontdekken dat het loont om te investeren in toptalenten onder de twintig jaar en hen te laten uitgroeien tot sleutelspelers. Thomas Tress, de financieel directeur van Borussia Dortmund geeft in de Frankfurter Allgemeine Zeitung toe dat bepaalde lucratieve deals nodig zijn om buitengewone winsten te realiseren. 'Ons economisch model houdt in dat we met transfers onze spelerskern herfinancieren', stelt Tress. 'Dat is nodig voor ons internationaal concurrentievermogen.' De verkoop van hun kroonjuweel, de Engelse international Jadon Sancho (20), lukte afgelopen zomer niet omdat geen enkele Europese topclub in deze onzekere coronatijden meer dan 100 miljoen euro wilde betalen voor de spits. In januari 2017 werd hij voor 7,84 miljoen euro overgenomen van Manchester City, zijn marktwaarde wordt nu geschat op 117 miljoen euro. Volgend jaar verlaat hij zeker BVB. Kampioen Bayern München investeerde nog niet zolang geleden ongeveer 100 miljoen euro in de bouw van een modern jeugdopleidingscentrum en ook in Leipzig staat een moderne, wetenschappelijk onderbouwde academie. Zij hopen daarmee een inhaalbeweging te maken. Zelfs bij de befaamde jeugdwerking van Borussia Dortmund waren het enkel Christian Pulisic en Giovanni Reyna, als U16 of U17 bij de wereldtop, die konden doorstoten en naam maken. Veel hoop rust er nu op de schouders van Youssoufa Moukokou (15). Max Eberl deed aan pionierswerk bij Mönchengladbach. Hij contracteerde de toptalenten Marco Reus, Dante Bonfim, Granit Xhaka, Max Kruse, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard en Jannik Vestergaard. Na twee, maximaal drie seizoenen verkocht de sportief directeur hen met veel winst. Het zorgde ervoor dat de Traditionsverein van degradatiekandidaat veranderde in CL-deelnemer. Ook nu staan er met Marcus Thuram, Denis Zakaria, Florian Neuhaus (allen 23) en Hannes Wolf (21) weer jonge wolven klaar. 'Wij zijn een club die leerde zeer goed in te kopen', oordeelt Oliver Mintzlaff, de CEO van RB Leipzig. 'Maar we moesten het ons ook eigen maken om heel goed te verkopen.' Dat lukte alvast met Werner. Hij werd in 2016 voor 14 miljoen euro gehaald bij VfB Stuttgart en van de hand gedaan voor 53 miljoen. Ook bij SC Freiburg wreven ze zich in de handen met de 30 miljoen euro in totaal voor Koch en Waldschmidt.. 'Ook voor ons is het belangrijk af en toe spelers met winst door te verkopen', bevestigt sportief leider Klemens Hartenbach. 'Maar bij ons zal het nooit het bedrijfsmodel worden.' In Freiburg blijft het menselijke aspect doorslaggevend. De profs verdienen al veel geld rond hun twintigste, maar ze missen wel de noodzakelijke levenservaring. Ondertussen staan ze ook onder zware druk van hun familie en entourage om de verwachtingen in te lossen. 'Uiteindelijk zijn het ook maar eenvoudige jongeren, wat belangrijk blijft in je omgang met hen', oppert Hartenbach. Ook in Keulen beschikken ze over een (Belgisch) goudhaantje. Sebastiaan Bornauw (21), die in augustus 2019 voor 6 miljoen euro werd weggehaald bij RSC Anderlecht, vertegenwoordigt nu al een marktwaarde van 13 miljoen euro.