De groepsfase zit erop. België gaat met negen op negen naar de tweede ronde. Het EK mag nu echt beginnen voor onze hoofdredacteur Jacques Sys.

Een zeer grillig verloop kent dit EK. Het lijkt wel een spiegelbeeld van de voorbije competitie in de Jupiler Pro League. Schommelingen zitten er ook in het spel van de Rode Duivels. Analisten moeten zichzelf tijdens dit toernooi constant tegenspreken. Maar dat is niet nieuw als de waan van het moment overheerst. België begon met efficiënt controlevoetbal aan dit EK tegen Rusland, maar verviel vervolgens in de eerste helft van de wedstrijd tegen Denemarken in zeer steriel spel. Het was wel vreemd dat de ploeg zich verbaasde over het systeem van de Denen. Blijkbaar konden ze daarop niet anticiperen. Dat zou op dit niveau niet mogen. Deze Rode Duivels hebben een genialer tintje dan ooit tevoren. De doeltreffendheid van Romelu Lukaku maakte al evenzeer indruk als de lange ren waarmee hij, als een niet te stuiten tank, tegen Denemarken de winnende treffer inleidde. Koelbloedig kreeg hij uiteindelijk ook de Finnen op de knieën. Kevin De Bruyne pakte tegen Denemarken uit met weergaloze acties en denkt, zoals bij vlagen ook tegen Finland bleek, sneller dan anderen. Hij gaf maandag, met zijn precisie, twee assists. Het is, als Rode Duivel, een nieuwe stap in de ontwikkeling van De Bruyne die overal superlatieven oogstte, maar daar achteraf zeer rustig onder bleef. Ook in de kalme manier waarop hij matchen analyseert heeft De Bruyne al langer progressie gemaakt. Triomfalisme is niet aan hem besteed. Als die finesse van de Engelse Voetballer van het Jaar ook nog eens wordt gekoppeld aan de ingevingen van de duidelijk groeiende Eden Hazard, dan blijft België bij de favorieten van dit EK horen. Hazard heeft een lange periode van lichamelijk leed achter de rug en moet zijn schrik in de duels nog meer overwinnen. In zijn omgeving beweren ze dat hij fysiek sterker is dan vroeger. Hazard maakte tegen Finland de 90 minuten vol. Dat belooft voor de toekomst. Toch is het voor de Rode Duivels nog altijd zoeken naar het juiste ritme. Pas in het laatste kwartier werd Finland, toch een van de zwakste ploegen op dit EK, opzijgezet. Vooral in de eerste helft was er een groot gebrek aan tempo en beweging. Er was onvermogen om het Finse blok te ontwrichten. Vaak zijn de poulewedstrijden niet meer dan een aanloop naar het hoofdgerecht dat eigenlijk pas met de 1/8e finale goed begint. De wisselvalligheid van de Rode Duivels trekt zich ook in andere wedstrijden door. Frankrijk brengt niet het avontuurlijke voetbal dat van een ploeg met die klasse wordt verwacht, alsof het zich laat verstrikken in de netten van Didier Deschamps. Dat was ook al tijdens het WK van 2018 zo. Duitsland toonde tegen Frankrijk zijn onvermogen in de zestien meter, maar vervolgens pakte het uit met hartverwarmend voetbal tegen Portugal en scoorde het vier keer. Toch zal het moeilijk zijn om zonder echte spits de titel te pakken, zoals Spanje toont dat niet voorbij Zweden en Polen geraakte. Voorzichtigheid neemt in groepswedstrijden vaak de bovenhand op aanvallende intenties. Portugal werd in 2016 Europees kampioen nadat het in de groepsfase drie keer gelijkspeelde en in zijn poule derde eindigde, achter Hongarije en IJsland. De Rode Duivels staan met negen op negen een stuk verder en kunnen tijdens dit EK alleen maar groeien. Er is een doortastende spits, met De Bruyne en Hazard artistieke toevoer vanuit het middenveld en een secure doelman. Vier pijlers die de Rode Duivels over Sevilla en München naar Wembley moeten leiden. Het potentieel is er. Maar er moet over de 90 minuten constanter worden gevoetbald. Ook dat heeft de wedstrijd tegen Finland getoond. De zes dagen rust zullen de ploeg nu goed doen. Net zoals de minder slopende vliegreizen.