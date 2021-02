De enige ploeg in het spoor van de grote drie in Spanje, een 1/8 finale in de Champions League tegen Borussia Dortmund en straks misschien finalist in de Copa del Rey: FC Sevilla gooit hoge ogen.

De cijfers van FC Sevilla in 2021 zijn duizelingwekkend. De 2-0 van vorige week woensdag in de halve finale van de Spaanse beker tegen FC Barcelona was al de achtste overwinning op rij, een record in de geschiedenis van de club. In die acht wedstrijden incasseerden de mannen van Julen Lopetegui welgeteld één doelpunt en maakten ze er zeventien. Om het in het Spaans te zeggen: impresionante. Vorig seizoen zette FC Sevilla al een knalseizoen neer met een gedeelde derde plaats in de competitie en Europa Leaguewinst ten koste van het Inter van Romelu Lukaku. Het leverde Julen Lopetegui, die in juni 2019 aan de slag ging bij de Andalusiërs, veel lof op. Dit seizoen trok hij de lijn gewoon door. Eind januari bereikte hij in de match tegen Eibar een mijlpaal: hij boekte zijn vijftigste overwinning als coach van FC Sevilla. Daar had hij 85 wedstrijden voor nodig, geen enkele coach deed dat zo snel, alweer een record. Niet onlogisch dus dat zijn contract nog eens met twee jaar verlengd werd. En daar houdt het niet mee op: een van de uitblinkers bij de ploeg is de Marokkaanse keeper Yassine Bounou (29). De doelman, in Spanje Bono genoemd, hield zijn netten al schoon in acht bekerwedstrijden op rij: zes dit seizoen en twee vorig seizoen. 'Hij is bij de club zijn naam met gouden letters aan het schrijven', zo zegt zijn legendarische voorganger Andrés Palop. De achttien schoten die hij in die acht matchen te verwerken kreeg, pareerde hij. In de heenwedstrijd van de halve finale tegen FC Barcelona hield hij Lionel Messi nog van een gemaakt doelpunt. En dan te zeggen dat Bono pas eind vorig seizoen echt aan de oppervlakte kwam, met als orgelpunt de finale van de Europa League. De keeper, eerst nog gehuurd van FC Girona, werd afgelopen zomer prompt overgekocht voor vier miljoen euro. Nee, Ramón Rodríguez Verdejo, alias Monchi, heeft het nog niet verleerd. De sportief directeur is er, sinds zijn terugkeer in april 2019 van AS Roma, alweer in geslaagd om een erg competitieve kern samen te stellen. Een van de sensaties is de 23-jarige Marokkaanse spits Youssef En-Nesyri. Hij werd in januari 2020 voor 20 miljoen euro gekocht van CD Leganés als opvolger voor de Mexicaanse routinier Javier Chicharito Hernández. De 1,89 meter grote spits, vooral de laatste weken erg op dreef, stelt niet teleur: hij prikte dit seizoen al 13 goals binnen in La Liga. Daarnaast zijn er natuurlijk oudgedienden Ivan Rakitic (32) en Aleix Vidal (31), maar hét paradepaardje van de ploeg is Jules Koundé (22). De jonge, centrale verdediger maakte vorige week nog een wereldgoal tegen Barça. Toen Monchi hem in 2019 voor een recordbedrag van 25 miljoen euro kocht van Bordeaux, gaf hij toe dat het een 'gokje' was om zoveel geld uit te geven voor een speler die nog maar één seizoen een vaste waarde was in de Ligue 1. Maar Koundé vormt intussen samen met de Braziliaan Diego Carlos een ijzersterk verdedigend duo. De Franse jongeling heeft een fenomenaal inzicht, kiest vrijwel altijd goed positie en is op geen foutje te betrappen. Afgelopen zomer meldde Manchester City zich al voor hem, maar FC Sevilla legde het bod naast zich neer. Monchi wilde hem nog niet laten gaan, hij geloofde dat het toptalent zich nog verder kon ontwikkelen. En de technisch directeur kreeg gelijk. Intussen heeft Koundé ook de interesse opgewekt van andere Europese topclubs, zoals Real Madrid en Manchester United. Monchi denkt dat de verdediger weleens het dubbele kan opleveren van wat hij gekost heeft. En kijk: de website Transfermarkt schat zijn waarde nu op exact 50 miljoen euro. Als hij in de zomer voor dat bedrag verkocht wordt, zal hij de duurste uitgaande transfer ooit van FC Sevilla worden. Alweer een record. Dat staat voorlopig nog op naam van Wissam Ben Yedder, die in de zomer van 2019 40 miljoen euro in het laatje bracht met een transfer naar AS Monaco.