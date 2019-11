Vanavond staat de levensbelangrijke match tussen Club Brugge en Galatasaray op het programma in de hel van Istanboel. Sport/Voetbalmagazine sprak met komiek Erhan Demirci, die jaarlijks 3 keer gaat kijken naar 'Gala'. 'Ik moet het toch nog maar eens zien of Club hier zo makkelijk komt winnen.'

'Galatasaray staat met de rug tegen de muur. Europees gaat het slecht, er zijn veel geblesseerden en zelfs de immer populaire coach Fatih Terim staat onder druk.' Aan het woord is Erhan Demirci, komiek maar vooral ook Galatasaray-supporter. Hij ziet dat de Turkse kampioen aan een slecht seizoen bezig is, dat alles wat kan mislopen, misloopt en dat het nu tegen Club van moeten is.

...