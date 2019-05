Het stormt bij Hamburger SV

Jacques Sys

Vorig seizoen degradeerde Hamburg, de enige club die er sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 altijd bij was. Van een snelle terugkeer kwam niets in huis: Hamburger SV blijft in de Tweede Bundesliga.

Ook Hannes Wolf kreeg Hamburg niet op de rails. © belgaimage