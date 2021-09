Wat maakt dat Club Brugge plots - nou ja, ook niet zo plots - zijn voet kan zetten naast andere ploegen in de Champions League? Een samenloop van factoren.

Lionel Messi die in de slotfase van het duel tegen Manchester City als werkmier achter de Parijse muur ging liggen bij een vrije trap, was dat het beeld van de avond?Of was het beeld van de avond de krul van Sébastien Thill, in de bovenhoek voorbij Thibaut Courtois? Winst van Sheriff Tiraspol, zes op zes bij het debuut in de Champions League. Sport/Voetbalmagazine was recent live bij het eerste duel van de Moldaviërs, hun sprookje gaat door.Of was het beeld van de avond de goal van Hans Vanaken, en later die van Mats Rits, goed voor 1-2-winst bij RB Leipzig? Alweer sterk werk van Club in een uitwedstrijd in de Champions League. Eerder ook al in Madrid, in Parijs, een bal op de lat bij Lazio vorig seizoen én de uitzege eerder in Sint-Petersburg. Het kreeg in Leipzig een vervolg: Club trippelt gestaag hoger en hoger in de hiërarchie.Ook Ajax won, alweer. Eerder ook Young Boys uit Bern. De kleintjes roeren zich.Zou corona er iets mee vandoen hebben? De pandemie heeft anderhalf jaar zwaar ingehakt op de budgetten van de topclubs. Is er een tijdelijke nivellering, zodat wat minder zwaar getroffen clubs (minder dure contracten te honoreren) mee kunnen spelen met meer succes? Een en ander moet nog worden bevestigd, tenslotte is de groepsfase pas aan speeldag 2 toe. Als straks de velden weer wat zwaarder worden en blessures de diepte van een kern testen, kan het weer helemaal anders zijn. Balans begin december.Feit is dat de Belgische landskampioen stilaan de vruchten begint te plukken van een sterk ontwikkelde wetenschappelijke aanpak, aangestuurd door een goeie visie op de lange termijn. Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert en achter hen een dynamisch team hebben zich teruggeplooid op hun ploeg en maken die, elk jaar opnieuw, weer een beetje sterker. Meer kracht - Nsoki, Wesley, de ontwikkeling van het lichaam van De Ketelaere, Vanaken ook, Rits, Balanta, Mata... - en steeds onverzettelijker.Meer coachend vermogen ook. Daarin valt de komst van Jack Hendry niet te onderschatten. En er is meer talent. Alleen moet Kamal Sowah nog de stappen zetten die Noa Lang vorig seizoen ook moest maken. Sowah, de duurste zomertransfer in België, herpakte zich na een moeilijke start tegen PSG, maar had het zwaarder tegen nooit aflatende Duitsers. Zeker toen na de rust een échte linksachter op het veld kwam, daar had Marsh toch zijn prioriteiten even verkeerd. Maar Sowah, geen echte rechterflankspeler overigens, kan straks tegen City, dat veel balbezit zal krijgen op Jan Breydel, ongetwijfeld in de omschakeling weer veel moois laten zien. Want snel en lichtvoetig is hij wel.Talent en kracht is er, mentaliteit ook. De concentratiezwakte die Nsoki tegen OHL en eerder ook al in 1A zwaar parten speelde, toont de Fransman op een hoger niveau niet. Niet tegen PSG en evenmin tegen Leipzig. Maar er is ook steeds meer ervaring. De domme rode kaarten - Vormer op Real, Diatta en Mata op Galatasaray, Sobol bij Lazio, en, weliswaar na overwinteren in de Europa League, Deli versus Manchester United - blijven dit keer uit. Club 'beheerst' het wedstrijdverloop rustiger, het pakt minder gele kaarten. De ervaring krikt het niveau duidelijk omhoog, ook bij Sobol die toen het moeilijker ging, werd gewisseld voor Ricca gisteren. Clement deed dat sneller dan in Rome, ook de coach leert.Club kan beter leiden, in Leipzig voor de rust, en lijden, na de rust, dan vroeger. Compacter, homogener en 'moderner' ook. De Gegenpressung waar de Duitsers een patent op namen, vond ook in West-Vlaanderen gehoor. De manier waarop Club Brugge voor de rust kampeerde op de helft van de thuisploeg en niet bang was om met veel meters in de rug te spelen: straf. PSG en RB Leipzig waren heel andere tegenstanders qua voetbal en twee keer stond Club goed. Trainer, staf en ploeg: ze zetten allemaal grote stappen qua tactische flexibiliteit, het werkpunt. In een zeer moeilijke groep staat het na twee speeldagen aan de leiding en is de bonus op Leipzig al vier punten. Overwinteren komt in zicht. Of het dan in de Champions League zal zijn, dat is nog zeer de vraag. PSG of City achter je houden na een reeks van zes wedstrijden, dat zou zeer straf zijn. Maar Vanaken - wat bleef die rustig aan de bal - houdt die vlam brandend.Club profiteert van het samenhouden van de kern, met op het einde nog wat extra kwaliteit er bovenop: Wesley, als die straks nog fitter wordt, Sowah en Hendry. Zij staan op dit moment verder dan Maouassa of Otasowie, die kan worden klaargestoomd als straks Balanta een schorsing oploopt. Die is sterk, maar maakt veel overtredingen. Twee wedstrijden, twee keer geel. Onverzettelijkheid kost kaarten.Dat kunnen profiteren van continuïteit, door Lang en De Ketelaere recent en Mata, Vanaken, Mignolet eerder een verbeterd contract aan te bieden, is niet zomaar gegaan. Bij Odilon Kossounou (inmiddels basispion in Leverkusen) lukte het niet, maar ook Lang wilde echt wel weg, net als Mata. Dat kostte overtuigingskracht, met betere cijfers en veel overleg. Dat Mata in Gent helemaal op de dool was, had nog te maken met het doorspoelen van de teleurstelling. Sterke prestaties daarna tonen zijn mentaliteit aan. Knop om en vol gas opnieuw, op Charleroi, tegen OHL. Idem bij Rits, die ook zijn zomer zag eindigen met veel vragen.Club legde de transferlat zeer hoog voor de kandidaat-vertrekkers. Te hoog vonden de spelers én hun kandidaat-kopers. Blauw-zwart leed zelf ook onder corona, maar zag zich verzekerd van het startgeld in de Champions League én een kapitaalsinjectie uit de VS. Het kon dus even 'pokeren' en ambitieuze talenten paaien met centen en een mooi sportief forum. RB Leipzig had minder geluk: sleutelspeler voorin weg, sleutelspelers achterin weg en de coach weggekocht. Het is een ploeg in transitie. Het sportieve verschil nivelleerde. Het Leipzig dat vorig seizoen voor Dortmund eindigde, een ploeg tegen wie Club twee keer te klein was, is niet meer het Leipzig van nu.Nivelleert corona overal in Europa? Niet bij PSG, dat het duel tegen Manchester City voor 80 procent van de tijd onderging maar wel won via klasseflitsen van Hakimi helemaal in het begin en Messi quasi op het einde. Ook niet bij City, Liverpool en andere Chelsea's. Wel elders in Europa, waar ze lange tijd met geld smeten, alsof het niet op kon, maar nu met de facturen worden geconfronteerd. Spanje is in transitie, Italië ook en ook de drie groten uit Portugal lijken het lastig te hebben.Het is de pech van Club Brugge dat het uitgerekend in de groep zit met twee door de economie van een land gesteunde financiële reuzen. Maar het is ook het geluk van Club dat het de marktwaarde van die spelers in die duels omhoog kan krikken, omdat het zijn ploeg deze zomer niet zag leeggeplukt door clubs uit de tweede helft van de rangschikking in de Premier League, zoals een paar jaar geleden: Aston Villa, Brighton, dat soort teams.Dat het straks opnieuw wordt bouwen aan een aanval - De Ketelaere en Lang zullen volgende zomer allicht verdwijnen - lijkt duidelijk. Maar de pech bij de loting kan een zegen zijn, dat de ploeg door de goeie prestaties tegen giganten straks de lat nog wat hoger kan leggen.Aan Antwerp, KRC Genk en KAA Gent om donderdag Europees dat voorbeeld na te volgen.