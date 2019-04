Het succes van Solskjaer: 'Het was duidelijk dat hij trainer zou worden'

Alain Eliasy Journalist bij Sport/Voetbalmagazine

In januari werd hij uitgeroepen tot Premier League Manager of the Month, begin maart schakelde hij PSG uit in de Champions League en onlangs werd hij officieel aangesteld als manager van Manchester United. Om het instant success van Ole Gunnar Solskjaer te snappen, moeten we teruggaan naar de dugouts van Molde, Cardiff City en de U23 van Manchester.

De jaren onder Sir Alex Ferguson hebben een grote invloed gehad op Ole Gunnar Solskjaer. © BELGAIMAGE