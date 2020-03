De werkgever van Lovre Kalinic en Aaron Leya Iseka maakt zich na een desastreus seizoen op voor de Ligue 2.

Als een echte nachtmerrie, zo mogen de afgelopen weken worden bestempeld voor de ploeg uit het zuiden van Frankrijk. Want Toulouse FC vergaarde de minste punten van alle teams in de grote vijf Europese competities. Een prestatie waar ze helemaal niet graag mee worden geconfronteerd, zeker ook door het gegeven dat er nog heel wat speeldagen moeten afgewerkt worden voor effectief de degradatie naar de Ligue 2 volgt. Nochtans was het team van spits Aaron Leya Iseka (22, in juli 2018 voor 1,25 miljoen euro overgekomen van Anderlecht) helemaal niet slecht aan het seizoen begonnen. Na vijf speeldagen telde TéFéCé acht punten, goed voor een tiende plaats. De 2-1-zege tegen Lille vormde nog een opflakkering, maar werd gevolgd door een pure catastrofe qua resultaten. Slechts weinig omschrijvingen voldoen om de verrichtingen van de spelers te duiden. Ook de ervaren Kroatische goalie Lovre Kalinic (29, ex-KAA Gent), die sinds 20 januari wordt gehuurd van Aston Villa, deelt volop in de malaise. Tussen 27 oktober en 1 februari werd er namelijk een serie geboekt van elf opeenvolgende nederlagen. In zestien competitieduels slikte de ploeg vier keer meer rode kaarten dan punten, hetgeen alleen maar de triestheid van hun lot nog sterker benadrukt. De grootste vernedering volgde in de Franse beker, met de uitschakeling in de 32e finales door de bescheiden vierdeklasser Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC met 1-0 in de toegevoegde tijd.Trainer Antoine Kombouaré (56), die op 14 oktober Alain Casanova was opgevolgd, betaalde daarvoor begin januari de rekening. De gewezen centrale verdediger werd vervangen door Denis Zanko (55), de voormalige coach van het invallersteam. Maar ook hij kent sportief weinig bijval. In zeven wedstrijden sprokkelde hij enkel tegen Amiens een punt, hetgeen een reeks van elf opeenvolgende nederlagen stopte. Na Lille bleef Toulouse FC steken op 16 duels zonder zege. Het record van Troyes (21) uit 2015/16 nadert schrikbarend snel.Tom Oliver