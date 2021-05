Zes weken lang dompelen Gert Segers en Pieter Van Walleghem u onder in de geschiedenis van het EK. Aflevering 2: over bronzen Belgen en het verhaal achter de panenka in de jaren 1970.

Een verjaardag, dat moet gevierd worden! Dat moest Michel Platini gedacht hebben toen hij EURO 2020 uitdacht. Een feesteditie in verschillende landen. Door corona moest het een jaartje opgeschoven, maar volgende maand is het zover. Om u al wat warm te maken presenteert Sport/Voetbalmagazine de podcast Studio Henri, over de rijke 60-jarige geschiedenis van het EK.

In de tweede aflevering van Studio Henri nemen Gert en Pieter u mee naar de jaren 1970. Ze vertellen niet alleen over de Rode Duivels die brons behalen in 1972, maar bekijken ook de neergang van het voetbal in de Sovjet-Unie, hoe Wales ei zo na op het EK 1976 stond en hoe een wereldberoemde penalty, de panenka, werd geboren in Tsjecho-Slowakije.

Veel luisterplezier!

