Het is er dan toch van gekomen: FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die voor Sport/Voetbalmagazine de Spaanse competitie volgt. 'Voor Koeman zal dit ontslag misschien wel een opluchting zijn.'

1. Waarom ontsloeg FC Barcelona Ronald Koeman nu toch nog?Van Herpe: 'De nederlaag tegen Rayo Vallecano van woensdagavond was de druppel te veel. De emmer der vernederingen was al vol na de thuisnederlagen tegen Bayern en Real en de 3-0 in Lissabon tegen Benfica.''Ook het povere spel bleef natuurlijk een doorn in het oog. Voorzitter Joan Laporta besefte ook wel dat hij het aanhouden van Koeman niet langer kon verantwoorden ten overstaan van de supporters, die nu weer massaal naar het stadion komen.' 'Laporta is ook nooit een fan geweest van Ronald Koeman. Toch werd er nog naar de coach geluisterd tijdens de zomermercato. Spelers als Memphis Depay, Luuk de Jong en Eric García kwamen er op expliciete vraag van de Nederlander. Barça is nu al aan het bekijken of het De Jong in januari ergens kan stallen.' 2. Wie volgt Koeman op?Van Herpe: 'Dat dat Xavi zal worden, lijkt al zo goed als beklonken. Die heeft bij het Qatarese Al-Sadd nog wel een contract tot eind juni 2023, maar Barcelona zou bereid zijn de opstapclausule van 1 miljoen euro te betalen. Xavi moet alleen nog met de sjeik bespreken wanneer hij precies mag vertrekken.''Voor het geld moet hij zeker niet naar Barça komen, want dat is er niet. De club moet nu ook weer 12 miljoen euro ophoesten als ontslagpremie voor Koeman en ze heeft die van de vorige coach, Quique Setién, nog niet eens afbetaald.''De verwachting is dat iemand het ad interim overneemt tot de internationale break van midden november en dat daarna Xavi de teugels in handen krijgt.'3.Wat moet er gebeuren om Barça weer op de rails te krijgen?Van Herpe: 'Veel. De precaire financiële situatie van de club blijft natuurlijk als een donkere wolk boven Camp Nou hangen. Er zitten veelbelovende talenten in de kern - denk maar aan Gavi, Ansu Fati, Pedri, Nico en co - maar ze missen omkadering.''Eén ding is zeker: het vertrek van Koeman lost eigenlijk niks op. Hij heeft geprobeerd om met een middelmatige kern (geplaagd door blessures ook nog) sportieve prestaties neer te zetten, maar de druk op hem was immens. Laporta moest hem bij wijze van spreken elke week verdedigen tegen de supporters en de media. Voor Koeman zal dit ontslag misschien wel een opluchting zijn.''Het bestuur van de club wijst ook met een beschuldigende vinger naar de zwaargewichten in de kleedkamer: Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto en Jordi Alba. Ze wegen niet alleen financieel op de club, maar staan ook de verjonging in de weg. Neem Busquets: er werden vragen gesteld bij zijn selectie voor de Nations League omdat hij bij Barcelona al wekenlang onder niveau presteerde.''Op dat vlak moeten er knopen doorgehakt worden. Probleem daarbij: die spelers hebben een grote verdienste voor de club, dus dat ligt heel gevoelig.''Xavi zal moeten beginnen met orde op zaken te stellen in de kleedkamer. Geen sinecure, want FC Barcelona is Al-Sadd niet. Het worden ongetwijfeld nog interessante weken in Catalonië...'