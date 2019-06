Bang voor het zwarte gat na de finale van de Champions League? Geen nood. U moet ook deze maand vooral proberen een voetbalindigestie te voorkomen, zegt François Colin.

De Rode Duivels spelen nog twee interlands, tussendoor wordt de Final 4 van de Nations League afgewerkt, vanaf volgende week vrijdag vallen Lionel Messi en co te bewonderen in de Copa América, twee dagen later gaat België U21 aan de slag op het EK in Italië en de hoofdbrok begint overmorgen al met het WK voor vrouwen in Frankrijk.

...