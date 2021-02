Donderdag staat de finale van de FIFA Club World Cup op het programma. Een week topvoetbal ging bijna onopgemerkt voorbij. Maar waarom is het zo onpopulair?

'Ik heb niets met het WK voor Clubs, waarom zou ik er dan naar moeten kijken?', hoor je sportliefhebbers wel eens zeggen? Zelfs de gekste voetbalfans in Europa lopen nog steeds niet warm voor de wereldbeker in het clubvoetbal. Vraag de uitslag van de halve finales van Bayern - Al Ahly en Palmeiras - Tigres en de meeste supporters gaan je niets kunnen vertellen. Bayern doet mee en dat is zowat alles dat de meeste mensen ervan weten.Weinig gemediatiseerdEn dat is niet enkel een gevoel, het volstaat ook om eens naar de kijkcijfers te kijken? Als je die al vindt, tenminste. Ondanks enkele stukken in de sportpers om het toernooi aan te kondigen, is het eigenlijk nauwelijks te volgen op televisie. Bij onze zuiderburen liggen de rechten van het WK 'dat weinigen interesseert' bijvoorbeeld bij sportkrant L'Équipe. In België en dan meer bepaald in Vlaanderen liggen de rechten van het clubwereldkampioenschap bij Sporza, die de finale uitzendt op canvas en het Ketnet-kanaal om 18u55. De andere matchen kon je enkel online volgen. Net hetzelfde verloopt het in het zuiden van het land bij RTBF. Daar kon je alle matchen online volgen en zal de finale tussen Bayern en Tigres te volgen zijn op Tipik, het tweede kanaal van de RTBF.Al moet ook gezegd worden dat de competitie nauwelijks aantrekkelijk is voor de gewone sportliefhebber. Vorig jaar betreurde Liverpoolcoach Jürgen Klopp nog het gebrek aan interesse vanuit Europa: 'De fans van Liverpool willen ons zien winnen, maar de rest van de supporters kan het eigenlijk niets schelen.'Europa wint bijna altijdNormaal gezien wordt het toernooi gespeeld met de zes continentale kampioenen, aangevuld met de kampioen van het gastland, dit jaar Qatar. Dat zijn voor de Europese kijkers meestal niet de aantrekkelijkste ploegen. Maar door corona moest het toernooi beginnen ook nog eens zes deelnemers omdat Auckland, de Nieuw-Zeelandse kampioen van Oceanië, niet mocht afreizen van de eigen regering omwille van de pandemie.Het is nu ook niet zo dat de afzegging van Auckland het toernooi ineens interessanter maakt of andere topfavorieten oplevert. Van de zestien edities won namelijk nog maar vier keer een niet-Europees land: Corinthians in 2000 en 2012, São Paulo in 2005 en Internacional in 2006. Ook wel een beetje logisch, want de Europese kampioen is gewoon rijker en beschikt over betere spelers dan de andere formaties.Om het toernooi populairder te maken, en eindelijk te kunnen concurreren met de Champions League, de kip met de gouden eieren van de UEFA, heeft de FIFA besloten om het format aan te passen. Dit jaar moest de eerste nieuwe editie doorgaan met 24 in plaats van 7 clubs, waarvan 8 Europese, maar door de verschuiving van het EK en de Copa América, moest het nog even in de wachtkamer blijven. Kan het nieuwe format het WK voor Clubs redden? Het antwoord weten we waarschijnlijk pas in 2025, wanneer het nieuwe WK opnieuw op de planning zou staan.Door Arthur Gosset