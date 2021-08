Eén vraag blijft hangen sinds de procureur die het onderzoek naar Gianni Infantino leidde gewraakt werd: eet nu ook het Zwitserse gerecht uit de hand van de FIFA-voorzitter?

Door Antoine Grynbaum

...

Door Antoine GrynbaumStefan Keller, de magistraat die belast was met de zaak Infantino, moest even slikken toen zijn collega's hem als een baksteen lieten vallen omdat hij het vermoeden van onschuld van FIFA-voorzitter Gianni Infantino had geschonden. Infantino 1 - Zwitserse justitie 0. Enkele minuten nadat de openbare aanklager het dossier ongeldig had verklaard, liet de FIFA in een verklaring weten verheugd te zijn over de beslissing. 'Door onderzoeken in te stellen die niets met zijn mandaat te maken hadden en vervolgens publiekelijk zijn persoonlijke verdenkingen te uiten heeft de magistraat klaarblijkelijk het vermoeden van onschuld van de heer Infantino geschonden.' De voorzet was te mooi om niet binnen te koppen. Keller, van zijn kant, ontkende dat hij in het dossier misleidende informatie had verstrekt, maar het kwaad was al geschied. De episode wekt vooral de indruk dat niemand in Zwitserland het durft op te nemen tegen de almachtige Fédération Internationale de Football Association. Als voorzitter van het Hooggerechtshof van het centraal gelegen Zwitserse kanton Obwalden, werd Keller in 2020 aangesteld als buitengewoon openbaar aanklager om verdenkingen van samenzwering tussen de FIFA en het voormalig hoofd van het federaal parket, Michael Lauber, te onderzoeken. Het ging over drie geheime ontmoetingen, in 2016 en 2017, tussen Lauber en Infantino. Die laatste zou voor de FIFA-voorzittersverkiezingen gebrieft zijn geweest over dossiers die Michel Platini en Sepp Blatter ten val konden brengen. Vanuit zijn schuilplaats lag Infantino op de loer, om vervolgens op het juiste moment ten tonele te verschijnen en de verkiezingen van 2016 te winnen. Het was de periode net na 'FIFA-gate', waarbij verschillende FIFA-leden opgepakt werden door de FBI op verdenking van omkoperij, afpersing en het witwassen in een periode van meerdere jaren. In de nasleep daarvan brak de affaire Blatter-Platini los, waarin sprake was van 2 miljoen Zwitserse frank aan steekpenningen. En dat zou uiteindelijk leiden tot het ontslag van Blatter en de val van Platini. Enkele weken na zijn overwinning van 2016 werd de naam van Infantino genoemd in de zogenaamde Panama Papers, die een dubieus contract met betrekking tot de televisierechten aan het licht brachten dat de Zwitser had ondertekend met een offshorebedrijf. De aantijgingen waren niet mals: verdenking van belangenverstrengeling en machtsmisbruik. De papers hadden hem in de problemen moeten brengen, maar er werd niets mee gedaan. 'De Zwitserse justitie is altijd erg mild geweest voor de FIFA. Er is maar één reden waarom het gerecht niet omkijkt naar wat er in de achterkamers gebeurt: geld. De FIFA brengt geld in het laatje, betaalt belastingen en ze creëert werkgelegenheid. Als de FBI in 2015 niet was langs geweest, zou Blatter nog steeds in de voorzittersstoel zitten', merkt een insider op. In de zaak van de geheime bijeenkomsten werd Infantino aangeklaagd, maar door de wraking van Keller is het nu overduidelijk geworden dat het onderzoek nog jaren zal aanslepen. 'Ondanks alles wat Blatter heeft uitgespookt, heeft hij nog geen dag in de gevangenis gezeten. Infantino mag ook op zijn beide oren slapen. Aangezien hij hen het WK van 2026 cadeau heeft gedaan, zullen de Amerikanen hem niet belagen', concludeert onze getuige. Hij werd zodanig met rust gelaten dat hij in juni 2019 in Parijs zonder enige vorm van tegenstand herverkozen werd tot FIFA-voorzitter. De toewijzing van het WK 2026 aan het trio VS-Mexico-Canada doet heel wat vragen rijzen. Wat zit erachter? Om dat te begrijpen, moeten we even terugspoelen naar de stemming in 2010. Na die stemming waar Qatar, en niet de Verenigde Staten, het WK van 2022 kreeg, verkocht de FIFA ter compensatie de tv-rechten (met veel voordelen) voor het WK 2026 aan Fox News, de zender die Donald Trump steunde, voor het Amerikaanse territorium. Met in het achterhoofd: een eerste stap om het WK 2026 aan de VS toe te kennen. Dat was ook het moment waarop Saoedi-Arabië zich aansloot bij deze relatie tussen Trump en Infantino. 'Gezien de relatie tussen de Amerikanen en de Saoedi's, waren er gemeenschappelijke belangen om het WK van 2022 in Qatar te torpederen. Hoe? Door in 2021 een uitgebreid WK voor clubs voor te stellen. Met 25 miljard, betaald door Saoedi-Arabië, één jaar voor 2022 en grotendeels goedgekeurd door Infantino. DE FIFA-voorzitter is een koorddanser die begrepen heeft dat hij de bewoner van het Witte Huis niet boos mag maken. Hij is er zich van bewust dat de Amerikanen het stelsel rond Blatter hebben opgeblazen en de koning van het internationale voetbal wil in geen geval in aanraking komen met de Amerikaanse justitie. Door de VS de organisatie van het WK 2026 toe te stoppen, heeft hij een soort Pax Romana afgedwongen. Sinds zijn verkiezing in 2016 heeft de voormalige rechterhand van Platini laten zien dat hij de gave heeft om zich naast de machtigen der aarde staande te houden. Af en toe gaat hij over de schreef, maar hij zorgt ervoor dat hij niet betrapt kan worden. De sterren staan zo gunstig dat Infantino zich na de Super League-episode zelfs even voor kon doen als een wijze man die het beste voor heeft met het voetbal. In een interview met het Franse dagblad L'Equipe zei hij niet te begrijpen hoe de UEFA in een dergelijke situatie verzeild was geraakt. Wat hij niet zei, was hoe hij de twaalf topclubs die zich wilden afscheiden gebruikt heeft om UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin persoonlijk te treffen. Infantino beschouwt de Europese voetbalbond als een confederatie die hem veel overlast kan bezorgen en die de middelen heeft om zijn internationale verrichtingen in twijfel te trekken. Het Zwitserse gerecht is de enige instantie die Infantino op de knieën kan krijgen, maar ze hebben hem halfweg zijn mandaat een stevig handje geholpen door het onderzoek naar zijn geheime bijeenkomsten tijdelijk te begraven. Na de afzetting van Keller heeft Infantino zelfs aan het gerecht van zijn land gevraagd om de tot nu toe verrichte procedures nietig te verklaren. Met andere woorden: al het werk dat de magistraat de voorbije maanden heeft verricht, en met name de getuigenis van zijn ex-baas Platini, overboord te gooien...