Wanneer op 12 september de Eredivisie terug op gang wordt getrapt, zal dat zijn met een bal waarin de gezichten van elf hiphoppers verwerkt zijn.

De namen S10, Philly Moré, Jack en Delany zeggen u waarschijnlijk niet veel. Het zijn vier jonge, Nederlandse hiphopartiesten. Hun gezichten en die van zeven andere veelbelovende hiphoppers van het Nederlandse hiphoplabel Top Notch en Noah's Ark zijn verwerkt in de elf zwarte vlakken van de competitiebal die komend seizoen gebruikt zal worden, zo meldt de Volkskrant.

De nieuwe bal werd vorige week voorgesteld in een YouTubefilmpje (onderaan dit artikel), waarin spelers als Donyell Malen (PSV), Joël Drommel (FC Twente) en Teun Koopmeiners (AZ) te zien zijn.

Traditie

Dat de Eredivisiebal een cultureel tintje krijgt, begint een traditie te worden. In het onvoltooide vorige seizoen stonden op de gekleurde vlakken van de eredivisiebal Rembrandt-etsen. In de seizoenen daarvoor mochten tatoeagekunstenaar Henk Schiffmacher (2017) en entertainmentduizendpoot Johnny de Mol (2018) hun ding doen met de bal.

De keuze voor hiphop is niet toevallig. Er is al jaren een link tussen hiphop en de voetbalwereld, ook in België. Veel voetballers, zoals Michy Batshuayi en Romelu Lukaku, dwepen met het muziekgenre en omgekeerd zijn er tal van hiphoppers die inspiratie vinden in het voetbal.

Denk maar aan het hiphopkwartet ZwartWerk met hun Dance with the Devils en een aantal nummers van Halve Neuro (bv. Binneuh en Duivelsverzen).

Vaak zijn hiphoppers ook hevige supporters van een voetbalploeg, zoals Tourist LeMC van Antwerp.

De link tussen hiphop en voetbal is eigenlijk logisch, want clubs en hiphoplabels speuren vaak naar talent op dezelfde pleintjes. De culturen zijn met elkaar verbonden.

De namen S10, Philly Moré, Jack en Delany zeggen u waarschijnlijk niet veel. Het zijn vier jonge, Nederlandse hiphopartiesten. Hun gezichten en die van zeven andere veelbelovende hiphoppers van het Nederlandse hiphoplabel Top Notch en Noah's Ark zijn verwerkt in de elf zwarte vlakken van de competitiebal die komend seizoen gebruikt zal worden, zo meldt de Volkskrant. De nieuwe bal werd vorige week voorgesteld in een YouTubefilmpje (onderaan dit artikel), waarin spelers als Donyell Malen (PSV), Joël Drommel (FC Twente) en Teun Koopmeiners (AZ) te zien zijn. Dat de Eredivisiebal een cultureel tintje krijgt, begint een traditie te worden. In het onvoltooide vorige seizoen stonden op de gekleurde vlakken van de eredivisiebal Rembrandt-etsen. In de seizoenen daarvoor mochten tatoeagekunstenaar Henk Schiffmacher (2017) en entertainmentduizendpoot Johnny de Mol (2018) hun ding doen met de bal. De keuze voor hiphop is niet toevallig. Er is al jaren een link tussen hiphop en de voetbalwereld, ook in België. Veel voetballers, zoals Michy Batshuayi en Romelu Lukaku, dwepen met het muziekgenre en omgekeerd zijn er tal van hiphoppers die inspiratie vinden in het voetbal.Denk maar aan het hiphopkwartet ZwartWerk met hun Dance with the Devils en een aantal nummers van Halve Neuro (bv. Binneuh en Duivelsverzen).Vaak zijn hiphoppers ook hevige supporters van een voetbalploeg, zoals Tourist LeMC van Antwerp.De link tussen hiphop en voetbal is eigenlijk logisch, want clubs en hiphoplabels speuren vaak naar talent op dezelfde pleintjes. De culturen zijn met elkaar verbonden.