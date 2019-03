Hoe Arsenal geniet van de bromance tussen Aubameyang en Lacazette

Dat Arsenal, tegen alle verwachtingen in, nog altijd meedoet voor een plaats in de top vier in de Premier League en in de kwartfinales van de Europa League staat, is voor een groot stuk te danken aan de chemie tussen zijn spitsen Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang.

'Trap jij de penalty maar,' zei Alexandre Lacazette tegen Pierre-Emerick Aubameyang in de wedstrijd tegen Manchester United (10 maart). Aubameyang miste de week ervoor nog een belangrijke penalty tegen Tottenham, maar kreeg van Lacazette de kans om zijn zelfvertrouwen terug te winnen. De Gabonese spits zette de penalty succesvol om en legde hiermee de 2-0 eindstand vast.

Een aantal maanden eerder deed Aubameyang hetzelfde voor Lacazette, die toen net uit blessure kwam. De spits uit Gabon kon een hattrick maken maar koos ervoor zijn concurrent wat vertrouwen te gunnen.

De twee spitsen zijn, sinds de komst van Aubameyang, hechte vrienden geworden. Ze vieren elkaars goals harder dan die van zichzelf en zoeken elkaar na een doelpunt altijd op voor hun befaamde 'Gouden Handdruk'.

Paniek

In het begin lag het echter niet voor de hand dat de twee het goed met elkaar zouden vinden: Aubameyang werd namelijk gekocht om een teleurstellende Lacazette te vervangen.

Lacazette kwam in de zomer van 2017 over van het Franse Lyon voor 50 miljoen euro. Arsenal had hoge verwachtingen van de spits die in de Franse competitie en de Europa league furore had gemaakt. De Londense club was al jaren niet meer op niveau en hoopte met Lacazette eindelijk een vervanger te hebben voor Robin van Persie, die in 2012 naar Manchester United vertrok. De Franse spits had echter moeite om zich aan te passen, scoorde weinig en zag er gefrustreerd uit. De resultaten bleven uit en Arsenal leek in het midden van het seizoen genoegen te moeten nemen met een plekje buiten de top vier.

De Gunners maakten zich zorgen en kochten daarom, in lichte paniek, Aubameyang in januari 2018. De spits kwam over van het Duitse Borussia Dortmund voor een clubrecord van 65 miljoen euro. Hij verdreef Lacazette naar de bank en startte meteen goed bij de Londense club. Tot het einde van het seizoen, toen nog onder de legendarische coach Arsène Wenger, was Aubameyang eerste keuze. Lacazette kreeg minder minuten en zat zichtbaar gefrustreerd op de bank.

Nieuwe wind

In de zomer nam Unai Emery het roer over van Wenger. De ex-coach van PSG en Sevilla haalde de grove borstel door de selectie en kocht een aantal nieuwe spelers aan. In het begin was het nog niet duidelijk welke spits de voorkeur zou krijgen van de Spanjaard. Aubameyang en Lacazette wisselden elkaar af, maar konden de eerste weken nog geen potten breken.

Arsenal verloor zijn eerste twee wedstrijden in de competitie tegen respectievelijk Manchester City en Chelsea. Emery gooide zijn systeem om naar een 3-5-2, waarbij Lacazette en Aubameyang samen de voorhoede leiden. Bij gebrek aan centrale verdedigers, wisselt Emery soms naar een 4-5-1 waarbij Aubameyang op de flank komt te staan. Niet de favoriete positie van de Gabonees, maar hij is bereid zich te schikken naar de wensen van de coach, in dienst van de ploeg, zo zei hij in een interview met Sky.

Slim vernuft

De combinatie van de twee spitsen werpt zijn vruchten af. In de 22 wedstrijden waarbij Aubameyang en Lacazette samen in de basis stonden, waren ze goed voor opgeteld 40 doelpunten en assists. In combinatie met de flamboyante spelmaker Özil in steun verloor Arsenal nog geen wedstrijd (7 gewonnen, 4 gelijk)

Vaak is het voor trainers een opgave om twee spelers van dit kaliber op dezelfde positie een kans te geven. Wat het de Spaanse coach 'gemakkelijk' maakt, is dat Lacazette en Aubameyang twee compleet verschillende spitsen zijn. Lacazette is een echt werkpaard. Hij speelt in functie van de ploeg, is een aanspeel- en rustpunt voor de ploeg en geeft nooit op.

Aubameyang is meer een spits die op de loer ligt en zijn momenten kiest. Hij is pijlsnel en speelt vaak op het randje van de buitenspelval. Aubameyang probeert ervoor te zorgen dat zijn verdedigers hem uit het oog verliezen door rond te zwerven. De Gabonese spits is als een duiveltje uit een doosje. Hij is positioneel extreem slim en scoort het merendeel van zijn doelpunten in de kleine box.

Ze vullen elkaar perfect aan. Dat bevestigde Aubameyang zelf in het interview met Sky. 'Wanneer Lacazette naar de bal komt, zoek ik de diepte op. Het gaan om elkaar aanvullen. En dat lukt bij ons perfect omdat we dezelfde visie op voetbal hebben.'

Het plezier spat er vanaf als ze samen op het veld staan, een 'bromance' die mee voor een goede sfeer in de klaadkamer en dus ook prestaties op het veld zorgt.

Vierde plek

Arsenal speelt vloeiender voetbal, is terug dominant en kan weer meedoen met de grote jongens. Voor het eerst in drie jaar lijkt een plek bij de top vier - en dus een ticket voor de Champions League - weer haalbaar.

Ze verliezen op het einde van het seizoen wel sterspeler Aaron Ramsey, die gratis naar Juventus vertrekt, maar als het spitsenduo blijft presteren hoeven de fans zich weinig zorgen te maken.