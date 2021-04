Vanavond kijken Manchester City en Borussia Dortmund elkaar in de ogen in de kwartfinales van de Champions League. Een weerzien tussen Jadon Sancho en Man. City, waar hij vier jaar geleden vertrok. Al wordt de reünie uitgesteld.

Jadon Sancho werd geboren in Camberwell, een wijk in het zuiden van Londen. Daar leerde de dribbelaar zijn eerste voetbalkunstjes. Sancho was een echte straatvoetballer. De techniek, de vista en de precisie die hij nu bezit, leerde hij van het voetballen tegen de oudere jongens op de Londense pleintjes. Pleintjesvoetbal was ook de enige ervaring die hij had wanneer hij op zevenjarige leeftijd van Zuid- naar Noord-Londen verhuisde om voor Watford te spelen. Zeven jaar lang speelde hij de Engelse jeugdreeksen kapot voor de Hornets en dat zorgde voor interesse bij de Engelse top. De winger was veertien jaar toen hij de overstap naar Manchester City maakte. De Citizens hadden 66.000 Britse pond over voor de snelle jongeling. Vrienden makenSancho maakte ook indruk bij de Elite Development Squad van de Sky Blues. Terwijl zijn ploegmaats na de training of wedstrijd wel eens een feestje durfden te bouwen, keerde Sancho terug naar Londen om tijd door te brengen met zijn vriend Reiss Nelson, die sporadisch voor Arsenal uitkomt. Nog iemand die niet van die feestjes hield, was Phil Foden. Samen met de ongelooflijke kwaliteiten die de twee hadden, was het doorzettingsvermogen en de professionaliteit van de twee wat nieuwbakken manager Pep Guardiola overtuigde om hen op te nemen in de A-kern. Daar leerde Sancho Raheem Sterling kennen. De toen zelf nog jonge vleugelaanvaller werd de leermeester van Sancho, omdat ze zoveel gemeen hebben. Ook Sterling was een straatvoetballer uit Londen die op jonge leeftijd hoge toppen kon scheren. 'Volgens mij heeft Jadon niet al te veel advies van mij nodig, maar ik vertelde hem toch dat hij sommige zaken die ik deed, beter niet doet. Zoals te laat opstaan, bijvoorbeeld', vertelde Raheem Sterling. Mislukt huwelijkSterling op de linkerflank, Sancho op de rechter. Het had een pijlsnel duo kunnen zijn met ontelbaar veel doelpunten en assists. De zomer van 2017 had echter andere plannen. Sancho kreeg een nieuw contract bij de Citizens voorgeschoteld, waar hij ongeveer 35.000 pond per week mee zou verdienen, maar weigerde te tekenen. Pep Guardiola was ondertussen al verliefd geworden op de jonge Engelsman en het plan was om hem gezapig in het eerste team te laten komen, dezelfde manier waarop Foden nu al een jaar wordt gebracht, maar waar al heel wat kritiek op kwam. Met die tactiek was Sancho het niet eens en ondanks de liefde van Pep moest hij thuisblijven tijdens het voorbereidingskamp van Manchester City in de Verenigde Staten. Terug in Engeland merkte Guardiola dat de nog steeds maar zeventienjarige Sancho niet meer kwam opdagen voor de trainingen en had City geen andere keus dan hem te verkopen. Dortmund was op zoek naar te weinig benutte Engelsen en sprong als een leeuw op zijn prooi. Zo werd Jadon Sancho een van de eerste jonge Engelse voetballers die de stap nar het buitenland durfden te zetten, op zoek naar meer speeltijd. Assistkoning Zijn eerste wapenfeiten als speler van Borussia Dortmund waren voor de U17 van de Engelse nationale ploeg. Op het EK U17, dat Engeland won, scoorde Sancho drie keer en gaf hij twee assists in de poulewedstrijden. Dortmund vond het toen welletjes en haalde hem terug naar Duitsland om zich te focussen op de competitie. Op zeventienjarige leeftijd maakt Sancho zijn debuut in de Bundesliga, maar terugkerende blessures zorgden ervoor dat de Engelsman geen stempel kon drukken op zijn eerste seizoen voor de Borussen. In het tweede seizoen in Duitsland kwam de motor op gang. Hij werkte zich op van invaller tot vaste waarde in het team van Lucien Favre en kreeg de naam assistkoning toegeschreven. Dat seizoen scoort hij 12 keer en levert hij 18 assists in de Bundesliga, twee minder dan het record toen dat op de naam van Kevin De Bruyne stond (20). Een jaar later zal die andere assistkoning, Thomas Müller, dat record verbreken. Sancho werd dat jaar ook geselecteerd in het Team of the Year van de Bundesliga. Het daaropvolgende seizoen ging de winger verder op dat stramien: met 17 doelpunten en 17 assists in het vreemde seizoen 2019/20 maakt hij zijn statuut van toptalent waar. Dit seizoen loopt alles wat stroever voor de Borussen. Ze staan pas vijfde met zeven punten achterstand op de vierde, Eintracht Frankfurt, waar ze dit weekend nog van verloren. Eén zekerheid blijft wel in Dortmund: Sancho zal assists leveren. Dit seizoen gaf hij in de Bundesliga al elf assists en in de Champions League nog eens drie. Vanavond zal hij er echter niet bij zijn tegen zijn ex-ploeg. Een spierblessure houdt de vleugelaanvaller al een maand lang aan de kant. Volgende week zou hij wel fit moeten zijn voor de terugmatch.