Dinsdagavond ontmoeten Napoli en Barcelona elkaar in de achtste finales van de Champions League. Het is de eerste keer dat de twee ex-clubs van Diego Maradona het tegen elkaar opnemen in een officiële wedstrijd.

Op de vierde speeldag van het seizoen 1983-1984 speelt Barcelona tegen Athletic Bilbao. De Catalanen winnen de wedstrijd met 4-0, maar verliezen die avond ook. Diego Maradona wordt door de Baskische beenhouwer Andoni Goikoetxea van het veld geschopt. De Argentijn wordt afgevoerd met een gebroken been en zal naar verluidt een halfjaar buiten strijd zijn. Begin februari, drieënhalve maand na de doodschop, maakt Maradona zijn wederoptreden al. Hij zal dat seizoen slechts zestien wedstrijden spelen, maar geraakt met Barcelona wel tot in de finale van de Copa del Rey. De tegenstander: Athletic Bilbao. In het Santiago Bernabeu sparen de Basken de nummer 10 van Barça allerminst. Pluisje wordt op alle toegelaten en vooral niet toegelaten manieren afgestopt. De tactiek van Bilbao levert op, want het wint de wedstrijd met 1-0. De echte strijd barst echter pas na het laatste fluitsignaal los. Maradona krijgt het in eerste instantie aan de stok met de vierende Miguel Angel Sola, waarna een hallucinante knokpartij ontstaat. Heel wat spelers, onder wie ook Maradona, krijgen een fikse schorsing. De Argentijn zal drie maanden lang niet mogen aantreden in de Spaanse beker én competitie. Voor Barça-voorzitter Jose Luis Nunez een extra reden om een bod van Napoli te accepteren. In Zuid-Italië wordt hij onthaald als een ware volksheld. Bij zijn voorstelling, die wordt bijgewoond door zeventigduizend uitzinnige Napolitanen, landt hij in een helikopter op het veld van het Stadio San Paolo. Nog voor hij een officiële wedstrijd heeft gespeeld, hebben al meer dan honderd vaders hun pasgeborene Diego Armando genoemd. Hij groeit aan de Tyrreense Zee uit tot een ware legende. In 1987 maakt hij de club voor de eerste keer in haar bestaan kampioen, in 1989 bezorgt hiji Partenopei de UEFA Cup en in 1990 volgt een tweede titel, voorlopig de laatste in de clubgeschiedenis. Tot op vandaag is Napoli de enige ploeg uit het zuiden van Italië die erin is geslaagd om die zo gewilde scudetto te winnen.Ook die andere DM is bezig zijn initialen nog wat dieper in de clubannalen te kerven. Dries Mertens maakte al 120 doelpunten voor Napoli, eentje minder dan de naar China vertrokken Marek Hamsik. Afgelopen weekend zag de Leuvenaar nog een bal op de dwarsligger stranden en liet hij een strafschop aan Lorenzo Insigne. Kroont hij zich vanavond in de eerste wedstrijd tussen de twee ex-ploegen van Maradona tot Napolitaans topschutter aller tijden? De vergelijking met de beste Napolitaan aller tijden zal dan waarschijnlijk weer uit de kast gehaald worden.Het is overigens de eerste keer in de geschiedenis dat Barcelona en Napoli elkaar in een officieel duel treffen. Voor Lionel Messi wordt het de eerste wedstrijd in het stadion waar Maradona, met wie hij o zo vaak wordt vergeleken, zijn grootste successen kende. Ook voor de Napolitaanse supporters zal het een bijzondere avond worden om nog eens een absolute Argentijnse ster op hun veld te zien rondlopen. Tijdens de persbabbel kwam de vergelijking tussen de twee grootheden natuurlijk al aan bod. 'Ik zou Messi boven Maradona verkiezen, omdat hij al zo veel jaren zo constant presteert', vertelde Gérard Piqué.