De pogingen om Lautaro en Neymar naar Camp Nou te halen, krijgen logischerwijs alle aandacht, maar in alle stilte verjongt Barcelona ook op een goedkopere manier zijn spelerspotentieel.

In 2017 lichtte PSG de opstapclausule van Neymar. Barcelona kreeg veel geld, zo'n 222 miljoen euro. Geld waarmee het de markt op ging: Philippe Coutinho kwam voor 140 miljoen euro, Ousmane Dembele kostte 120 miljoen. En vorige zomer werd nog eens hetzelfde bedrag neergeteld voor Antoine Griezmann. En straks is er weer geld nodig - veel geld - voor de twee nieuwe doelen: Neymar terughalen, en de Argentijn Lautaro Martínez (22) losweken bij Inter.Maar: op de achtergrond werkt Barça, waar de kassa ook niet oneindig diep is, ook aan goedkopere alternatieven. Een strategie uitgewerkt door Eric Abidal, verantwoordelijk voor het technische departement. Tot nu onderbelicht, maar stilaan toch duidelijk.In januari 2019 was er de aanwerving van Emerson, een Braziliaan van Atlético Mineiro. De rechtsachter, net 20 toen, kostte 12 miljoen euro, waarvan de helft werd betaald door Betis, dat hem tot juni 2021 mocht lenen. Goeie deal, als Emerson een hit blijkt. In juli 2019 deed Barça eenzelfde zet met Pedri, zeventien nog maar en aanvallende middenvelder bij Las Palmas. Barça betaalde vijf miljoen, maar liet Pedri zich gewoon bij zijn ploeg verder ontwikkelen. Dat blijft ook zo, al toonde Betis zich al bereid om hem over te nemen, mocht Barça dat willen.Januari 2020 gaf hetzelfde beeld, al spendeerde Barça iets meer voor Trincão, de Portugese winger van Braga: 31 miljoen. Maar ook hij mocht bij zijn club blijven. In principe komt Trincão pas volgend seizoen naar Camp Nou. Na Luis Figo, Simão en Ricardo Quaresma is hij de vierde Portugese buitenspeler die furore wil maken bij de club. Bij de eerste lukte dat, de anderen braken niet door. Ook in januari binnengehaald: de Braziliaan Matheus Fernandes. Weggehaald bij Palmeiras voor slechts 7 miljoen euro en direct uitgeleend aan het Real Valladolid van Ronaldo. Allicht zal dat ook nog volgend seizoen het geval zijn, want voor hij goed en wel was ingeburgerd, viel de competitie stil. Fernandes moet de opvolger van Sergio Busquets kunnen worden, denken ze bij Barcelona. Over twee jaar.