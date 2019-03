Hoe Basaksehir het Turkse voetbal verovert

Een straat voorsprong heeft Istanbul Basaksehir op de naaste concurrenten Galatasaray, Besiktas en Trabzonspor. Het is een ongewoon scenario in de Turkse Süper Lig. Fenerbahçe, afgelopen weekend te gast in het Fatih Terimstadion van Basaksehir, is zelfs in degradatiegevaar. Wel kwam er eens wat meer volk in het stadion dat dit seizoen gemiddeld 5000 kijkers trekt. Bitter weinig in vergelijking met de traditionele topclubs, maar een veelvoud van de 200 tot 300 toeschouwers die een paar jaar geleden kwamen opdagen voor thuiswedstrijden van Basaksehir in de hoogste klasse.

Het voornaamste geheim van de club is simpel: continuïteit. Trainer Abdullah Avci (55) is er al sinds de zomer van 2014 en was er ook al aan de slag van 2007 tot 2011. Dat is een eeuwigheid naar Turkse normen. Ook een groot deel van de spelers zit al langer bij de club. En als de club al eens een speler koopt, zoals Eljero Elia, Robinho of Emmanuel Adebayor, betaalt het daar niet meer dan twee miljoen euro voor.

Terwijl de andere topclubs van trainer wisselen als van hemd, en aan de lopende band nieuwe spelers halen, die ze door de economische crisis al snel niet meer kunnen betalen, profiteert Basaksehir nu van het beleid van sportieve continuïteit en beperkte uitgaven.

Het gevolg is een gestage opgang van de club uit het nieuwe stadsdeel van Istanbul in het noordwesten van de stad. Het is pas het elfde seizoen van Basaksehir in de hoogste klasse en de afgelopen vier jaar eindigde de club telkens in de top vier.

Omdat de club gelinkt wordt aan president Recep Tayyip Erdogan (hoewel die uit het stadsdeel Kasimpasa komt en aanhanger heet te zijn van Fenerbahçe), stromen de sponsors toe. Ze hopen daardoor in de gunst van de almachtige man te komen. Maar mocht de club via die politieke link het grote geld ontvangen, had het ook een sterrenelftal gekocht, zoals de andere grootheden.