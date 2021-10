De Zwitserse polyglot Gerardo Seoane maakte van Bayer Leverkusen op korte tijd een topploeg die meedraait aan de top van de Bundesliga en laat de achterban dromen van meer.

Zeg niet langer Bayer 04 tegen de ploeg uit Leverkusen, maar eerder Bayer 4-0. Want nadat in de groepsfase van de Europa League op de tweede speeldag met 0-4 werd gewonnen van het Schotse Celtic, versloegen die Werkself amper drie dagen later Arminia Bielefeld met dezelfde overtuigende cijfers. Eerder klopte de ploeg het Hongaarse Ferencváros met 2-1 in de Europa League. Op 21 oktober staat de verplaatsing naar medekoploper Betis op het programma.

...

Zeg niet langer Bayer 04 tegen de ploeg uit Leverkusen, maar eerder Bayer 4-0. Want nadat in de groepsfase van de Europa League op de tweede speeldag met 0-4 werd gewonnen van het Schotse Celtic, versloegen die Werkself amper drie dagen later Arminia Bielefeld met dezelfde overtuigende cijfers. Eerder klopte de ploeg het Hongaarse Ferencváros met 2-1 in de Europa League. Op 21 oktober staat de verplaatsing naar medekoploper Betis op het programma.Sinds de aanstelling van Gerardo Seoane (42, overgekomen van YB Bern) afgelopen zomer won Bayer Leverkusen maar liefst acht van zijn tien officiële duels. Enkel begin september moest het na een spektakelstuk zijn meerdere erkennen in Borussia Dortmund (3-4). Hoogst opmerkelijk voor de club die sinds 1993 - toen het de DFB-Pokal won - geen prijs meer haalde, maar waarbij de Zwitser met Spaans paspoort vanaf het begin dé sleutel tot spoedig succes constant benadrukte: solidariteit. Centrale middenvelder Kerim Demirbay (28) was de eerste die het zo formuleerde naar de buitenwereld toe tijdens een interview. 'Wij onderscheiden ons door teamspirit en mentaliteit.'Met recht en reden, want na zeven speeldagen in de Bundesliga staat Bayer Leverkusen gedeeld eerste met recordkampioen Bayern München, dat een beter doelsaldo heeft. Zondag om 15u30 is het tijd voor de onvervalste kraker, waarbij duidelijk moet worden of de ploeg zich als titelconcurrent kan opwerpen. Alleszins werd de afgelopen weken duidelijk dat de spelerskern kwalitatief sterker bleek en ook werd verbreed. Positieve uitschieters daarbij zijn Florian Wirtz (18), Moussa Diaby (22) en de onvermijdelijke Patrick Schick (25), die samen al goed waren voor veertien doelpunten, terwijl er met onder andere Odilon Kossounou defensieve stabiliteit werd toegevoegd. De laatste drie ontmoetingen pakte de Finse goalie en aanvoerder Lukas Hradecky (31) uit met evenveel clean sheets.Om de verhoudingen te schetsen: de marktwaarde van de spelersgroep bij Bayern München bedraagt vandaag 840,50 miljoen euro, terwijl Bayer Leverkusen aan 386,75 geraakt. Doet Seoane beter dan zijn negentien voorgangers, onder wie kleppers als Rudi Völler, Jupp Heynckes, Berti Vogts en Christoph Daum? Treedt hij in de voetsporen van Klaus Toppmöller, die in 2002 voor de term Vizekusen zorgde door de CL-finale, bekereindstrijd en tweede plek in de Bundesliga? De zes talen (Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees) machtige coach heeft alvast ervaring met het veroveren van prijzen; met YB Bern werd hij drie keer kampioen en won een keer de beker.'Gerardo installeerde al snel een prestatiecultuur', weet sportief directeur en oud-speler Simon Rolfes. 'Hij eist veel van iedereen, zowel individueel als collectief. Daardoor ontwikkelt de ploeg zich verder.' Seoane zelf wil uitbundigheid of overdreven opwinding bij de Rijnlanders vermijden en geldt als een goede communicator. Hij benadrukte voor de interlandbreak, waarbij hij vijftien internationals zag uitvliegen, zijn stokpaardjes. 'Sinds de voorbereiding zie ik harmonie en teamgeest.'Bayer Leverkusen imponeert door zijn indrukwekkende vorm en frisheid, waarmee het tegenstanders veel pijn kan doen. De balkunstenaars die onder Peter Bosz een opleving kenden met attractief spel en dat seizoen verrassend vierde eindigden, vallen nu op door de handtekening van hun nieuwe coach. Seoane zorgde voor een eensgezind, robuust en altijd vastberaden sterk geheel. Natuurlijk kende hij tot nu toe in zijn trainersloopbaan nooit een crisis met zijn groep. Kenners van het Zwitsers voetbal schrijven dat toe aan zijn geloofwaardige belangstelling voor het leven van zijn profs, zonder de neiging te hebben aan vriendjespolitiek te willen doen. 'Hoe beter de relatie met je jongens, hoe sterker het vertrouwen', verklaarde Seoane op dat vlak al meermaals. 'Wat kan ik en hoe moet ik het doen, zodat er een perfecte verhouding ontstaat tussen de spelersgroep en de technische staf?'