Alexander Blessin staat met Genoa voor een lastige opdracht om in de hoogste Italiaanse klasse te blijven. Maar zowel de coach als de club hebben een plan.

Van twee gelijkespelen in twee wedstrijden worden de supporters van Genoa momenteel niet vrolijk. Met een voorlaatste plaats en zeven punten achterstand op de eerstvolgende club die niet in de degradatiezone vertoeft, wordt het voor de Noord-Italianen moeilijk om een verblijf in de Serie B volgend seizoen af te wenden.

...

Van twee gelijkespelen in twee wedstrijden worden de supporters van Genoa momenteel niet vrolijk. Met een voorlaatste plaats en zeven punten achterstand op de eerstvolgende club die niet in de degradatiezone vertoeft, wordt het voor de Noord-Italianen moeilijk om een verblijf in de Serie B volgend seizoen af te wenden.Maar de supporters mogen ook hopen op verandering. Sinds de komst van nieuwe Amerikaanse eigenaars en technisch directeur Johannes Spors deed er zich een revolutie voor bij Genoa. De historische vereniging moet op termijn een moderne topclub worden, mét Europees voetbal. Om dat te bereiken, zorgde Spors voor een nieuwe cultuur. Kijk bijvoorbeeld naar de winteraankopen: niet meer de oude rotten uit de Serie A die worden binnengehaald om de degradatie te vermijden, maar wel jonge twintigers uit buitenlandse competities met al wat ervaring en die op termijn miljoenen kunnen opleveren. Het is niet zeker of die youngsters - de gemiddelde leeftijd van de nieuwkomers ligt iets boven de 21 jaar - het ook echt zullen doen, maar voor de eerste keer in jaren is er opnieuw een project en een doel te vinden in de politiek van Genoa.Ook qua speelstijl wil Genoa voor een revolutie zorgen in de Serie A. Met zijn verleden in de Red Bullschool wil Spors Italië voor de eerste keer laten kennismaken met het Duitse pressingvoetbal. En daarvoor werd Andrij Sjevtsjenko, die in negen wedstrijden geen enkele keer kon winnen met Genoa, vervangen door Alexander Blessin. 'Niet enkel de A-selectie, ook de jeugdploegen moeten binnen enkele maanden weg zijn met het systeem', klonk Spors overtuigd in de Gazzetta dello Sport.Alexander Blessin was een wit konijn uit de hoed van Spors, maar het was wel een doordachte zet. 'We hebben Blessin gekozen omdat hij voor het voetbal staat dat we hier willen implementeren en omdat hij een groep onmiddellijk zijn ideeën kan bijbrengen', vertelde Spors in de Gazzetta over zijn nieuwe T1.Die verwachtingen lost Blessin voorlopig in, al is dat nog niet te zien in de punten. In zijn eerste wedstrijd tegen Udinese sloeg hij de Italiaanse pers met verstomming. Wat eerst een gezapige ploeg was zonder enige motivatie of agressiviteit, toonde zich nu als een hongerig dier dat volop gelooft in de eigen kansen en erg agressief was in de pressing. 'Het is alles of niets. Blessin legde met Genoa een voetbal op de mat dat we niet kennen in Italië', verklaarde de Gazzetta. In geen tijd werd zelfs het woord 'Blessing' gebruikt als het om de pressing van de Duitse coach gaat. En de supporters trakteerden de ploeg, ondanks de 0-0, op een applaus na de wedstrijd tegen Udinese.Ook tegen Roma bleef Genoa steken op 0 doelpunten. Al is dat veel minder verwonderlijk dan het feit dat de troepen van José Mourinho ook niet tot scoren kwamen. Een bonuspunt dus voor de Ligurische club en vooral: de verdediging onder leiding van Zinho Vanheusden, de laatste weken steevast bij de uitblinkers, is geen gatenkaas meer.Tegen Udinese en Roma werd de revolutie van Genoa en de Serie A ingezet, maar de komende wedstrijden tegen concurrenten Salernitana en Venezia zullen duidelijk maken of de nieuwe speelstijl ook voor resultaten kan zorgen in de Serie A. Ook dat wordt alles of niets.