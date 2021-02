De Duitse werkgever van Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard bereidt de toekomst voor. Met een andere coach en nieuwe doelstellingen.

Kan Borussia Dortmund de wisselvalligheid van zich afgooien, op bezoek bij FC Sevilla in de heenwedstrijd voor de 1/8 finales van de Champions League? Moeilijk in te schatten, want sinds jeugdtrainer Edin Terzic (38) in december ad interim overnam van Lucien Favreverzamelde Borussia Dortmund in twaalf wedstrijden 20 op 36, met een doelsaldo van 23-18. Daardoor staat BVB nu op een (gedeelde) zesde plaats - met Borussia Mönchengladbach - in de Bundesliga en heeft het al een kloof van zes punten op Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg als gedeelde nummers drie, met Bayer Leverkusen er nog tussen als vijfde in de stand.Eindigen binnen de eerste vier is noodzakelijk voor Dortmund, want het ticket voor rechtstreekse deelname aan de poulefase van het kampioenenbal levert 60 miljoen euro op.Dat Gladbachcoach Marco Rose (44) begin deze week bekendmaakte dat hij vanaf komende zomer voor drie jaar het sportieve roer in handen neemt bij BVB, kwam in de grootste stad van het Ruhrgebied als een verrassing over. Vooral de timing van de beslissing leek vreemd, maar was blijkbaar ingegeven door het belang om ook eens positief nieuws te verkondigen. Want Dortmund staat op een kruispunt: in de eerste twee kwartalen van het seizoen 2020/21 boekte de club een verlies van 26 miljoen euro, terwijl dat straks dubbel zoveel dreigt te worden door de gevolgen van de coronacrisis. Mocht de CL-deelname niet lukken, 'dan zal dat het voortbestaan niet bedreigen,' aldus CEO Hans-Joachim Watzke, 'maar kan Dortmund zich niet langer een team van deze omvang en met deze kwaliteit veroorloven, waardoor een bezuinigingsoperatie en een ingreep met de rode stift zich opdringt.' De pandemie zorgt dus voor grote gaten in het budget.De toekomst van Dortmund oogt onzekerder dan ooit, ook al omdat er intern grote veranderingen op til zijn. Sportief directeur en ex-middenvelder Michael Zorc (58) wil in 2022 met pensioen, terwijl op dat tijdstip ook de termijn van voorzitter Reinhard Rauball (74) en de overeenkomst van Watzke (63) aflopen.De aanwerving van Marco Rose komt dus precies op het goeie moment. De herinneringen aan de succesvolle jaren onder Jürgen Klopp (tussen 2008 en 2015) waren een zoet gif bij BVB, vooral omdat Watzke en Zorc merkten dat hun visie niet langer het verhoopte sportieve succes opleverde. Ze zullen dus meer open moeten staan voor de vernieuwingen en de filosofie van Rose. Aan de nieuwe T1 om het wispelturige karakter van Borussia Dortmund te veranderen. Het is hoog tijd voor nieuwe impulsen en andere ideeën. Klopp nam zowel Mainz, Dortmund als Liverpool over toen die ploegen zichzelf wat hadden verloren. Als de clubleiding nu verstandig is, geven ze straks Rose dezelfde creatieve vrijheid.