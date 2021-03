Hij was een van de opmerkelijkste transfers van deze zomer, maar ook eentje die een hoop kenners zagen aankomen. Enkele maanden later plukt Everton de vruchten van de komst van James Rodriguez aan de Merseyrivier. Met natuurlijk Carlo Ancelotti aan zijn zijde.

Na enkele moeilijke seizoenen bij Real Madrid en Bayern München, trok James Rodriguez vorige zomer naar Everton om zich opnieuw in de kijker te zetten. Coach Carlo Ancelotti wist de juiste woorden te gebruiken om de Colombiaan, die hij ook bij Real en Bayern onder zijn hoede had, naar Engeland te lokken. 'Een van de grootste redenen waarom ik naar Everton ben gekomen, is de aanwezigheid van Ancelotti', verklaarde de Colombiaanse spelverdeler bij zijn voorstelling. 'Ik ben ervan overtuigd dat we met Carlo en zijn staf grootse prestaties kunnen behalen.' Met James als zijn verlengstuk in de aanval, wil Ancoletti het imago van de Toffees, die maar al te vaak in de middenmoot van de Premier League belandden, veranderen.Het begin van het seizoen is veelbelovend met vier overwinningen in de eerste vier wedstrijden en leuke aanvallende animaties. Everton leek ineens compleet anders te zijn. Maar de realiteit haalde de club niet veel later alweer in, hoewel ze toch bleven strijden om de Europese plaatsen. Momenteel staan de Toffees op een zevende plek op vijf punten van de vierde plaats, die recht geeft op Champions Leaguevoetbal, en ze hebben nog twee wedstrijden in te halen.Spits Dominic Calvert-Lewin mag dan wel dé revelatie van het seizoen zijn, James Rodriguez moet daar niet veel voor onderdoen. Over alle competities heen was de Colombiaan bij 13 doelpunten betrokken (5 goals en 8 assists) maar hij is vooral de architect van het aanvallende spel van Everton. James symboliseert het voetbal dat Ancelotti wil spelen. De Italiaan zet hem in het hart van de aanval op de ouderwetse nummer 10-positie en is bij alles betrokken, gedreven door het vertrouwen dat Ancelotti hem geeft. Nog een teken van de revolutie bij Everton was de wedstrijd op Anfield tegen Liverpool van vorige week. Een derby die de Toffees niet meer konden winnen sinds 2010. Sterker nog, winst op Anfield was al geleden van 1999. Maar vorige week was het anders. Met onder meer een assist van een beslissende James won Everton met 0-2. De absolute vorm van zijn passages bij Monaco en het begin van zijn carrière bij Real Madrid heeft James nog niet te pakken, maar het doet voor veel liefhebbers goed om de talentrijke Colombiaan opnieuw te zien schitteren. En dat is te danken aan Ancelotti, die Everton een van zijn mooiste seizoenen in lange tijd aan het schenken is.Door Vincent Attardo