Na het vertrek van Cristiano Ronaldo lijkt Juventus in een diepe crisis verzeild te raken. De ploeg lijkt het winnen verleerd te zijn en het bestuur zit met de handen in het haar na de publicatie van de jaarcijfers.

Slechts twee zeges na zes wedstrijden telt Juventus momenteel in de Serie A. Twee zeges in de laatste twee speeldagen, tegen La Spezia en Sampdoria. De Oude Dame kent een dramatische start van het seizoen en staat pas op een tiende plek in het klassement, op ondertussen al tien punten van leider Napoli. Om die malaise te kunnen duiden, moeten we er de financiën van Juve bijhalen. En die zien er ronduit slecht uit. Het seizoen 2019/20, toen corona vanaf maart roet in het eten gooide, werd afgesloten met 90 miljoen euro verlies. Vorig seizoen - Juventus maakte als een van de eerste clubs zijn jaarcijfers van 2020/21 bekend - werd nog erger met maar liefst 210 miljoen in het rood. Daarmee stelde de club uit Turijn het record van Inter (206 miljoen euro verlies in 2006/07) scherper. Corona en de stilgevallen ticketverkoop worden aangehaald als redenen voor het historisch verlies, maar echt correct is dat niet. De ticketverkoop was sowieso maar een kleine pijler in de inkomstenkolom van Juve en ook voor de coronacrisis liet Juventus al rode cijfers optekenen. Het laatste 'groene' seizoen was 2016/17 toen het 43 miljoen euro winst maakte.De grote boosdoener de voorbije jaren was echter Cristiano Ronaldo en zijn waanzinnige salaris van 31 miljoen euro per jaar. Geld dat Juventus eigenlijk niet heeft. Om het astronomische salaris van Ronaldo in de Serie A wat te kaderen: Matthijs de Ligt staat met een salaris van 8 miljoen euro per jaar tweede in de ranglijst van grootverdieners in de Serie A, een verschil van 23 miljoen euro.Om de cijfers terug in het groen te krijgen, moet Juventus het vooral hebben van uitgaande transfers. En die vielen het voorbije seizoen stil. Slechts 31 miljoen euro werd ontvangen, terwijl het zelf nog 197 miljoen euro moest betalen aan andere clubs via afschrijvingen vorig jaar.Heel de financiële situatie levert de club ondertussen een schuldenlast van 301 miljoen euro op. U kan meteen raden waarom Juventus maar al te graag een Super League wil oprichten en dat eigenaar Andrea Agnelli de bezieler van het idee was.Wat na Ronaldo?Geen geld betekent ook geen grote aankopen. Wie moet Cristiano Ronaldo dan vervangen bij de Oude Dame? De Portugees was vorig seizoen nog goed voor 36 doelpunten en kon de drie punten vaak alsnog over de streep trekken met een klasseflits. Nu wordt er vooral gekeken naar Paulo Dybala. De Argentijn voetbalde de laatste seizoenen wat in de schaduw van CR7 en er werd ook gezegd dat ze eigenlijk niet samen konden spelen. Nu de Portugese superster weg is, moet Dybala laten zien dat hij wel goed genoeg is om het team te dragen. Dit moest zijn seizoen worden, al gooide een nieuwe blessure alweer roet in het eten. Blessures zijn momenteel de grote achilleshiel van de 27-jarige Argentijn, want ook vorig seizoen miste hij bijna volledig door spierproblemen. Afgezien van Dybala is het voorin bij Juventus uitkijken naar Alvaro Morata (ook geblesseerd), Dejan Kulusevski, Moise Keane en Federico Chiesa. Ook zij kunnen CR7 voorlopig niet doen vergeten.Zoeken naar het middenveldHoe zit het met de aanvoer vanuit het middenveld? Daar is het nog steeds zoeken naar de juiste compositie: middenvelders heeft de Oude Dame genoeg, maar het zijn veelal dezelfde types. Wat ontbreekt zijn creatieve spelers die de aanvallers kunnen bereiken. Deze zomer werd dan wel nog Manuel Locatelli binnengehaald voor 40 miljoen euro, maar ook hij is dat type speler niet. Ook al is hij iedere week bij de beteren, zijn taak is toch vooral om voor evenwicht te zorgen op het middenveld. Om het probleem op het middenveld op te lossen, wou coach Massimiliano Allegri ook graag Miralem Pjanic terughalen naar Noord-Italië. Maar de centen zijn op en dus kan Juventus zijn hoge loon van 8 miljoen euro niet betalen. De Bosniër ging dan maar naar het Besiktas van Michy Batshuayi en Juventus bleef met zijn middenvelders zitten.Geen muur meerAangezien het middenveld dit seizoen alle moeite van de wereld lijkt te hebben om de bal te heroveren en bij te houden, komt de verdediging iedere wedstrijd zwaar onder druk te staan. Tien doelpunten na zes speeldagen is het resultaat. De muur van weleer lijkt al een tijdje weg te zijn. Nochtans heeft Juventus bij de betere verdedigers in de Serie A met Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Matthijs de Ligt. Toch lukt het niet om de nul te houden.De verdedigende problemen, samen met die op het middenveld, zijn eigenlijk al oude problemen. Het voorbije seizoen pakte Juventus namelijk nog 38 tegendoelpunten, het seizoen ervoor maar liefst 43. Het is een enorm verschil met 2015/16 toen Juve de competitie als kampioen afsloot met slechts 20 tegentreffers. Voor de fans van Juventus is het met weemoed terugkijken naar de periode dat het goed ging met de club, op en naast het veld. Kan Allegri die tijden terugbrengen?