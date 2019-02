Hoe de Chinese overheid het voetbal streng blijft reguleren

Nico Yennaris. Doet die naam een belletje rinkelen? Voetbalde vorig seizoen bij Brentford, maar vanaf 1 maart gaat hij aan de slag in China, want dan start een nieuwe editie van de Chinese Super League. Yennaris brak nooit door bij Arsenal en werd dan verhuurd. Brentford nam hem voor een habbekrats over en verkocht hem nu voor 5,5 miljoen euro (!) aan Beijing Sinobo Guoan.

