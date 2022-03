Het duurde dit seizoen even voor de motor van KDB aansloeg, maar dat had zijn redenen. Nu is hij weer 'poetry in motion' op het middenveld van The Citizens.

Begin dit seizoen vroegen de Britse media zich luidop af of het rijk van Kevin De Bruyne niet stilaan uit was. Was hij op zijn dertigste niet over zijn hoogtepunt? Een bewering die gevoed werd door het uitblijven van goals en assists. Zijn eerste doelpunt in de Premier League viel op de zevende speeldag, op zijn eerste assist in de competitie was het wachten tot de twintigste match. 'We vergeten soms dat voetballers ook maar mensen zijn', zei Pep Guardiola over zijn poulain in die periode. Wat toen ook weleens vergeten werd, was dat KDB de hele voorbereiding op het huidige seizoen door zijn neus geboord zag. Een gevolg van de enkelblessure die hij opliep in de 1/8 finale van het EK tegen Portugal. In de kwartfinale tegen Italië hielpen twee pijnstillende inspuitingen hem door de wedstrijd, een beslissing waar De Bruyne achteraf spijt van had. Op het EK miste hij ook al de eerste poulewedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland, omdat hij nog herstellende was van de oogkasfractuur die Antonio Rüdiger hem bezorgde in de Champions Leaguefinale.Een en ander maakte dat het even duurde voor de diesel van De Bruyne op toerental kwam. Kwam daar nog eens bij dat hij in november getroffen werd door covid. Daar was hij een aantal dagen redelijk ziek van, inclusief koorts en geur- en smaakverlies.Het keerpunt kwam midden december. Manchester City maakte brandhout van Leeds (7-0), De Bruyne schitterde als vanouds en scoorde zelf ook twee keer. 'Ik geraak beter in mijn ritme. Dit jaar is wat het is. Ik kan er weinig aan doen, ik kreeg een klap in mijn gezicht en een trap op mijn enkel. Daarna liep ik covid op', vatte hij het zelf samen na de wedstrijd.Hij gaf ook toe dat corona nog niet helemaal uit zijn lijf was. 'Ik voel soms nog dat mijn lichaam zich aan het aanpassen is als ik twee of drie sprintjes na elkaar doe.'Maar tegen eind december zag Guardiola ook dat KDB tegen zijn beste vorm aanschurkte. Na de 6-3-overwinning tegen Leicester City, waar onze landgenoot op een heerlijke manier de score opende, zei de Spaanse coach: 'Hij wordt beter en beter, ik denk niet dat hij nog veel nodig heeft. Kevin is een uitzonderlijke speler.'Het duurde niet lang of de bevestiging volgde. Midden januari wipte De Bruyne eigenhandig Chelsea uit de titelstrijd door de enige goal van de wedstrijd te maken, alweer een beauty. En afgelopen weekend dirigeerde hij zijn team met twee goals en één assist naar een eclatante 4-1-overwinning in de Manchester derby. Hij werd achteraf dan ook uitgeroepen tot man van de match.Danny Murphy, oud-voetballer en analist bij BCC's Match Of The Day, zag in die wedstrijd een aantal uitblinkers bij The Citizens: 'De werkethiek van Rodri en Bernardo Silva, die allebei steeds terugplooiden om hun verdediging bij te staan maar ook druk zetten naar voren, was ongelooflijk.''Maar het was aanvallend dat City vooral indruk maakte', vervolgt Murphy. 'Ik was niet verrast dat Guardiola achteraf vol lof was over Kevin De Bruyne, want hij was op zijn best en een genot om naar te kijken. Hij is als poetry in motion als hij op die manier voetbalt en het is ook moeilijk om hem af te stoppen, ook omdat er nog schoon volk rond hem loopt.' Murphy heeft gelijk: ook al is er geen échte spits, met Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez en Bernardo Silva is de aanvallende weelde van Guardiola enorm. Met De Bruyne daartussen als de spin in het web zit City weer op koers voor de titel én de Champions League.