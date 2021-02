De wereldvoetbalbond wil met een hervormingsplan vermijden dat het honorarium van makelaars de pan uit swingt. Wat staat daarin?

De hervormingscatalogus Voetbalagentenreglement - Vertrouwelijk Werkontwerp telt 35 pagina's, samengesteld door een commissie waar ook voorzitter Gianni Infantino (wiens reputatie stilaan even bedenkelijk wordt als die van zijn voorganger Sepp Blatter) deel van uitmaakt. Maar de wereldvoetbalbond lijkt alleszins vastbesloten om 'het misbruik, de overmatige en speculatieve praktijken' van spelersmakelaars aan banden te leggen. De FIFA wil in de toekomst namelijk gedetailleerd weten wat ze verdienen aan transfers en hoe hun financiën eruit zien.Als een op geld beluste piranha in een aquarium, zo wordt Pini Zahavi (78) neergezet. De voormalige sportjournalist, die de belangen behartigt van onder meer Robert Lewandowski en Neymar Jr., zal straks weer langs de kassa passeren wanneer de transfervrije linksvoetige verdediger David Alaba (28) Bayern München vermoedelijk verlaat voor de Primera División (Barcelona of Real Madrid) of de Premier League (Chelsea, Manchester City of Liverpool). Zahavi, die ooit een duistere rol vertolkte in de achtergrond bij 1A-club RE Mouscron, wordt door veel voetbalploegen gevreesd voor zijn stoere en onbuigzame onderhandelingsstijl. Voor velen geldt Zahavi als het prototype van een onfatsoenlijke makelaar.Maar hij is niet de enige. In de jarenlang boomende voetbalbranche ontwikkelde zich een bonte mengeling van raadgevers. Naast de gebruikelijk dichte familie (vader, moeder, eventueel oom of tante) heb je ook internationaal opererende agentschappen. Daar zijn corrupte firma's bij, maar ook serieuze concerns, die de weg voor de voetballers in de profsport vergemakkelijken.De FIFA is vast van plan de wildgroei te stoppen, zeker nadat details bekend raakten van deals die werden afgesloten door de Nederlands-Italiaanse supermakelaar Mino Raiola (53). Het Duitse kwaliteitsmagazine Der Spiegel achterhaalde dat de voormalige pizzaverkoper alleen in 2016 aan de overgang van de Franse international Paul Pogba van Juventus naar Manchester United maar liefst 49 miljoen euro overhield. Raiola incasseerde 27 miljoen euro van de Italianen, 19,4 van de Engelsen en 2,6 van de speler.Ongeveer twee jaar broedde de wereldvoetbalbond op zijn hervormingsplan. De voornaamste punten daarin zijn:1. Het honorarium van de makelaar op het basisloon van de speler mag maximaal zes procent bedragen van het jaarsalaris. Drie procent moet door de club betaald worden en drie procent door de speler. Momenteel bekomen de managers tussen acht en twaalf procent, soms uitzonderlijk zelfs twintig procent.2. Bij een overgang van een speler mogen de bemiddelaars maximaal tien procent van de transfersom behouden. Ook dit honorarium was tot voor kort niet geregeld.3. De FIFA is ook bezig met het opzetten van een clearinghouse, om transparant te maken wat de raadgevers van de spelers en de clubs hebben ontvangen.De Duitser Roger Wittmann (60), sinds 29 jaar actief als spelersmakelaar en met zijn firma Rogon onder andere de vertegenwoordiger van Roberto Firmino (Liverpool) en Julian Draxler (PSG), reageert alvast bijzonder ontstemd. Niet moeilijk, als je weet dat hij ooit bij de contractverlenging van Draxler bij Schalke 04 en de latere verkoop aan VfL Wolfsburg met zijn agentschap 7 miljoen euro verdiende. 'Dit is pure symboolpolitiek', zegt Wittmann. 'Deze plannen zijn gewoon ellendig, want de FIFA wil alleen de aandacht afleiden van haar eigen schandalen.' Wordt ongetwijfeld vervolgd.