Hoe de Italiaanse Squadra zich probeert te rehabiliteren

'F ine' bloklettert de voorpagina van de Gazzetta dello Sport op 14 november 2017, met een foto van een huilende doelman Gianluigi Buffon die zijn handen in zijn gezicht verstopt. De nationale ploeg blijft op maandagavond 13 november in San Siro in de terugmatch van de barragewedstrijden steken op een 0-0 tegen Zweden, nadat de heenmatch in Zweden met 1-0 verloren werd. Verbijsterd zien miljoenen tv-kijkers en de 73.000 aanwezigen hoe hun team liefst veertig voorzetten verstuurt maar niet één keer scoort. Bondscoach Giampiero Ventura kreeg voor de aftrap al heel het land over zich heen omdat hij dé Italiaan in vorm, Napoli's Lorenzo Insigne, niet heeft opgeroepen. Een goede Insigne had met één individuele actie de natie deze schande kunnen besparen. De aanvallende spelers - Manolo Gabbiadini, Ciro Immobile, Andrea Belotti en Federico Bernardeschi - bakken er niets van. Ook spelmaker Jorginho, die het bij afwezigheid van de geblesseerde Marco Verratti van PSG in zijn eentje moet doen, krijgt de motor niet aan de praat. 'Het is moeilijk om te schakelen van de universiteit van Sarri naar de basisschool van Ventura', sneert de Gazzetta 's anderdaags. Voor het eerst in 60 jaar moet Italië een WK-eindronde aan zich voorbij laten gaan.

