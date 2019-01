Hoe de Italiaanse supercup de Saudische vrouwen moet bevrijden

Heel talrijk waren ze nog niet, de vrouwelijke toeschouwers in het stadion van Jeddah vorige week, voor de Italiaanse supercup tussen Juventus en Milan (1-0). Maar ze waren er wél, in de familietribune, zo noteerde de vrouwelijke reporter die voor de Italiaanse Gazzetta dello Sport een reportage maakte rond de situatie van de Saudische vrouwen op en naast het veld.

Bij de plaatselijke fanclub van Juventus uit de hoofdstad Riyad hebben ze een paar vrouwelijke leden, bij die van Milan niet. Bewust niet. 'Het zou weggegooid geld zijn, aangezien ze niet samen met mannen naar de wedstrijden in ons lokaal of in een andere bar mogen kijken.' Sinds januari 2018 pas mogen vrouwen wedstrijden bijwonen in voetbalstadions, zij het in een speciale familietribune.

Een Italiaanse tv-zender bezocht een training van een zeldzaam lokaal vrouwenteam, de Jeddah Eagles. Dat werd opgericht door de vrouw van de Italiaanse consul, die in 2011 in de Italiaanse school een voetbalteam opstartte, nog altijd een van de weinige in dit land, dat nog altijd geen nationale vrouwenvoetbalploeg heeft en geen vrouwenvoetbalcompetitie. Pas sinds 2016 kunnen ze ook af en toe wedstrijden spelen tegen de weinige andere clubs in het land, altijd in een afgesloten sportcentrum, beschermd tegen de blikken van mannen. Het Italiaanse camerateam filmde 25 tot 30 vrouwen tussen 14 en 30 jaar, die bij aankomst in het stadion de traditionele gewaden ruilden voor shirt, korte broek en een paar kousen.

Ook in andere sporten mogen vrouwen niet aan competitie doen. Op de OS 2012 in Londen namen voor het eerst twee Saudische vrouwen deel, met een wildcard. In Rio waren het er al vier, nog steeds met een wildcard. Het olympisch comité in het land heeft nog altijd geen sectie voor vrouwen. Ondervraagd over de stappen die gezet worden, was het antwoord van Abdoel Aziz bin Turki Al-Faisal, de Saudische minister van Sport: 'We werken eraan. Vandaag mogen vrouwen al zelf een toegangsbiljet kopen om naar een wedstrijd te gaan. De zaken evolueren.'