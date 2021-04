Arsenal doet tegen Villarreal een gooi naar de seizoensreddende finale van de Europa League. Alle hoofden draaien daarvoor naar de youngsters Saka en Emile Smith Rowe.

Na een slechte start in de Premier League leek Arsenal zich terug omhoog te werken op de rangschikking, maar telkens wanneer The Gunners in de buurt komen van de plekken die recht geven op Europees voetbal blijven de resultaten uit. Om volgend seizoen Europees te spelen, lijkt de mee...

Na een slechte start in de Premier League leek Arsenal zich terug omhoog te werken op de rangschikking, maar telkens wanneer The Gunners in de buurt komen van de plekken die recht geven op Europees voetbal blijven de resultaten uit. Om volgend seizoen Europees te spelen, lijkt de meest realistische route dan ook via de Europa League te lopen; donderdag speelt Arsenal tegen Villarreal voor een finaleplek. Op Pierre-Emerick Aubameyang valt er dit seizoen niet te rekenen. De Gabonese kapitein lijkt zijn killersinstinct wat kwijt en keert net terug uit revalidatie. Alexandre Lacazette vergaat het beter, maar ook de Franse topscorer komt terug van een lichte hamstringblessure. Daarom ligt er tegen Villarreal net iets meer druk op de schouders van de youngsters. Bukayo Saka en Emile Smith Rowe zijn de lichtpunten van het geplaagde Arsenal. Mikel Arteta bracht ze zorgvuldig in de eerste ploeg en boetseerde ze tot jonge krijgers. Vooral de 19-jarige Saka is belangrijk; de winger gaf al vier assists en scoorde twee keer. Tegen Villarreal zal Arsenal niets cadeau krijgen. De Spanjaarden incasseerden weinig treffers en vooral de verdediging van de Londense club zal wakker moeten zijn. Volgens de Fedex Performance Zone van de EL, waar spelers worden gequoteerd op specifieke statistieken per positie, is Villarrealspits Gerard Moreno de beste speler van de competitie. Hij scoorde al zes keer en gaf vier assists.