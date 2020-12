Uitgerekend in Camp Nou speelde Juventus ineens alle twijfels van zich af. Met dank aan Andrea Pirlo en CR7.

Een Ronaldiaans team, omschreef de Gazzetta dello Sport het Juventus dat gisteravond geschiedenis schreef in Barcelona, de club die sinds 2013 thuis niet meer had verloren in een Europabekermatch. 'De perfecte match', constateerde Juventustrainer Andrea Pirlo tevreden. Een match die voor hem ook op het perfecte moment viel, drie dagen nadat de bianconeri thuis moeizaam de Turijnse derby in hun voordeel beslechtten.In twee matchen gooide Juventus veel twijfels van zich af en wiste een aantal vraagtekens uit. Het was in Camp Nou de eerste galamatch sinds Pirlo deze zomer het roer overnam. De start was moeizaam, met een aantal gelijke spelen en mindere prestaties. Op dit moment staat Juventus in de Serie A maar op een gedeelde derde plaats.Belangrijker was de gedaanteverandering in de Champions League. In de heenmatch was Barcelona nog de dominante ploeg, gisteren was het omgekeerd, met dank aan Cristiano Ronaldo. Die ruikt bloed telkens hij nog eens tegen Messi mag aantreden. Niet toevallig scoorde hij in zijn carrière al 20 keer tegen de blaugrana.Vorige week maakte Cristiano Ronaldo tegen Dinamo Kiev zijn 750e goal. Slechts drie spelers maakten ooit meer doelpunten: de Tsjech Bican (805), de Braziliaan Romário (772) en ene Pelé (767).Op Barcelona trok hij die lijn door. Samen met Alvaro Morata was hij de afgelopen weken de man die het verschil maakte. Daardoor is er plots geen plaats meer voor Paulo Dybala, vorig jaar nochtans één van de uitblinkers. Morata, die al aan zijn tweede periode in Turijn toe is, was tijdens de zomermercato slechts derde keuze als diepe spits, nadat Edin Dzeko niet vrijgegeven werd door AS Roma en Luis Suárez niet door zijn examen Italiaans raakte (waardoor hij als niet-EU-speler geen contract mocht tekenen). Toch haalde hij de afgelopen weken vaak Juventus uit de moeilijkheden door op het juiste moment te scoren. Met zes goals in zes Champoins Leaguematchen doet hij het uitstekend, net als CR7 die vier keer scoorde in evenveel matchen.Daar heeft Pirlo zijn conclusies uit getrokken: beter twee zulke spitsen, die weinig mee verdedigen, goed bedienen dan hen vragen om de ruimtes dicht te lopen en hoog druk te zetten.Daardoor moest de trainer, net als zijn voorganger Sarri, op zoek naar de ideale samenstelling van het middenveld. Dat noopte de Gazzetta maandag nog tot een artikel met dé vraag: wat is nu eigenlijk het Juventus van Pirlo? Duidelijke ideeën, dat wel, maar te veel hoogtes en laagtes en op het middenveld geen titularissen. Een dag later vielen in Barcelona alle puzzelstukjes ineens op hun plaats, vooral op dat middenveld. Met dank aan een sterke Arthur (ex-Barça), een goeie Aaron Ramsey en een verrassende Weston McKennie die na wat aanpassingsproblemen helemaal lijkt open te bloeien.'Niet alleen ik als trainer had zo'n opsteker nodig, de hele ploeg moest ergens moed uit kunnen putten', gaf de Juventuscoach na afloop mee.CR7, twee jaar geleden gehaald om de Champions League te winnen, was helemaal in zijn nopjes. 'Een echte familie, een team van kampioenen zijn we', schreef hij op zijn Instagrampagina.De trein lijkt vertrokken, maar deze prestatie vraagt wél om bevestiging.