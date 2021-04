De net opgerichte Super League is als een pudding in elkaar gezakt. Dat Chelsea als eerste zijn staart introk, is niet zo verrassend.

Zondagnacht brachten twaalf topclubs het nieuws naar buiten dat de Super League een feit was. 'Zo snel mogelijk' moest de nieuwe Europese topcompetitie de Champions League vervangen. Bij die twaalf clubs zaten ook zes Engelse: Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City en Chelsea. Intussen hebben zij allemaal de Super League verlaten. En dat slechts twee dagen na het grote nieuws.De eerste ploeg met twijfels waren de Blues uit Londen. Dinsdagavond, net voor de wedstrijd tegen Brighton, kwamen de supporters massaal naar het stadion om te protesteren tegen de Super League. De situatie liep zelfs even uit de hand toen technisch directeur Petr Cech zich tussen de menigte mengde om de fans te vragen plaats te maken voor de ploegbus van Chelsea. Uiteindelijk moest de wedstrijd zelfs met een kwartier uitgesteld worden.Toen in de loop van de avond bekend geraakte dat Chelsea de Super League zou verlaten, leidde dat tot een vreugde-uitbarsting bij de supporters voor Stamford Bridge. Het protest zou de druppel zijn geweest voor eigenaar Roman Abramovitsj, maar de beslissing werd al eerder genomen volgens Britse media. De Rus, die sinds 2003 eigenaar is van de Blues, zou erg verveeld hebben gezeten met de enorme kritiek aan het adres van de twaalf 'Founding Fathers' van de Super League.Volgens The Sun zou Abramovitsj zich bekocht hebben gevoeld door de andere Super Leagueclubs die hem hadden gegarandeerd dat de fans niet zo heftig zouden reageren. Toen dat allemaal niet waar bleek te zijn en de supporters zelfs hun spandoeken uit Stamford Bridge kwamen halen, was de maat vol voor de Rus. Na een gesprek met voorzitter Bruce Buck, die Abramovitsj voorstelde om uit de competitie te stappen, ging de Rus overstag: Chelsea moest zo snel mogelijk zijn handen aftrekken van deze 'puinhoop'.Een insider bevestigde dinsdagavond aan Forbes de geruchten dat Chelsea de Super League zou verlaten. 'Het was Abramovitsj nooit om het geld te doen, maar wel om het goed van de fans en de gemeenschap rond de club. Dit is absoluut niet wat we in gedachten hadden.'Dat Chelsea in eerste instantie meedeed aan de Super League, was logisch. De club, opnieuw groot geworden door het Russische geld, voelde zich onder druk gezet door de andere topclubs uit Engeland. Wat was er nog aan voor Chelsea in een Premier League zonder die grote namen? De enige oplossing leek om mee te doen met de rest.Maar Chelsea had eigenlijk niet veel zin in de Super League, zo weet BBC Sport. De club is in financieel rustig vaarwater en hoeft niet per se onmiddellijk massaal veel inkomsten te vinden. Zo bleek ook deze zomer toen het nog meer dan 300 miljoen euro uitgaf aan nieuwe transfers, terwijl de andere topclubs hun wonden likten en nauwelijks iets uitgaven tijdens de mercato. De situatie bij Chelsea is alleszins niet te vergelijken met die van Barcelona of Real Madrid.En Roman Abramovitsj, ook al is hij een miljardair, stond de voorbije jaren ook steeds open voor de stem van de supporters. Tijdens de coronacrisis ging er nog een paar miljoen naar goede doelen in de gemeenschap van de club en in de buurt van het stadion werd zelfs tijdelijk een tent geplaatst waar zieke mensen behandeld konden worden.Nog een ander voorbeeld was de stadionkwestie een paar jaar geleden. Stamford Bridge is met zijn 40.000 plaatsen te klein voor de club, maar uitbreiden op de huidige site lijkt niet meteen een oplossing. Dan maar verhuizen, dacht Abramovitsj. Dat was echter helemaal tegen de zin van de supporters, die de Rus op het matje riepen. De Russische miljonair luisterde en liet zijn plannen varen. 'Ik zat verkeerd', liet hij weten en daar was de kous mee af.Die situatie is vergelijkbaar met die van de Super League nu. Als Rus is Abramovitsj niet zo emotioneel verbonden met zijn Engelse publiek en probeert hij steeds de grenzen op te zoeken, maar hij kan zich ook aanpassen wanneer hij te ver is gegaan met de supporters. Het imago van de club is heilig, dat maakte Abramovitsj dinsdag nog maar eens duidelijk door als eerste opdracht te geven uit de Super League te stappen.