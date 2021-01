De Duitse staartploeg wil de 23-jarige huurling van Club Brugge inzetten als centrumspits.

Komende zondag, vanaf 15.30 uur, staat er voor 1.FC Köln een belangrijke afspraak op de agenda, want Arminia Bielefeld komt op bezoek. De werkgever van Rode Duivel Sebastiaan Bornauw (21), zestiende (op achttien teams) in de Bundesliga, riskeert namelijk veroordeeld te worden tot het spelen van een dubbel degradatie/promotieduel als het op die plaats blijft staan. Enkel Mainz (10 punten) en Schalke 04 (7) staan nog onder Köln in de ranking. Arminia Bielefeld, met verdediger Nathan De Medina (23, ex-RSC Anderlecht, OH Leuven en RE Mouscron), heeft in de stand trouwens maar twee punten voorsprong op Köln. Het blijft opvallend en atypisch voor 1.FC Köln dat de clubleiding de 51-jarige trainer in alle rust laat verder doen, want de laatste thuiszege dateert al van februari vorig jaar. Aanvallend was het team onthoofd, na de verkoop van de Colombiaan Jhon Córdoba (27) voor 15 miljoen euro aan Hertha BSC. De Zuid-Amerikaan scoorde vorig seizoen 13 keer in 29 duels. En Simon Terodde (32), die in augustus vertrok, is momenteel voor Hamburger SV topschutter in de tweede Bundesliga met 17 treffers in 18 wedstrijden.Donderdag trainde Emmanuel Dennis (23), die volgens Kicker voor ongeveer 200.000 euro wordt gehuurd van Club Brugge - in tegenstelling tot de 1,2 miljoen euro die de ronde doet in de Belgische pers -, voor het eerst mee met de spelersgroep. Van de Nigeriaan verwachten de volgers dat hij meer offensieve kracht en flitsen kan toevoegen aan het aanvalsspel van de Geissböcke. Amper vijftien doelpunten maakte de ploeg al, enkel Arminia Bielefeld en Schalke 04 bleken met veertien goals nog minder productief.Er wordt van uitgegaan dat Dennis, door zijn veelzijdigheid, onvoorspelbaarheid en flitsen het hoogste rendement zal halen als centrumspits. Speciaal voor hem zal Gisdol zaterdag nog een extra training inlassen, waarbij het team op het veld al wat specifieke looplijnen en afspraken zal vastleggen.Door zijn snelheid, technische vaardigheid, beweeglijkheid en doelgerichtheid moet Dennis voor meer aanwezigheid zorgen in de zestien meter. Vanaf de flanken moet de bevoorrading komen van jeugdtalent Ismail Jakobs (21, links) en Borussia Dortmundhuurling Marius Wolf (25). Want bij de recente 3-0-nederlaag tegenover Hoffenheim bleek dat het grootste manco in hun spel: de tegenstander nooit echt in verlegenheid kunnen brengen, ondanks 15 schoten op doel, 56 procent balbezit en 79 procent passnauwkeurigheid.Dennis wordt dus geacht om de efficiëntie te verhogen, waarbij rekening wordt gehouden met zijn gebrek aan wedstrijdritme. Want de grillige Nigeriaan kreeg dit seizoen van Philippe Clement maar speeltijd in negen competitieduels en vier CL-duels. Dennis zal zijn kwaliteiten moeten tonen en zijn revanchegevoelens aanspreken om zijn droom - een transfer naar een absolute Europese topclub - waar te maken. Kan 1.FC Köln fungeren als etalage? Dat moet de komende weken en maanden duidelijk worden.