Waar blijft Yusuf Demir? Het is een vraag die de Spaanse media zich de afgelopen dagen luidop stelde. De 18-jarige 'Oostenrijkse Messi' had indruk gemaakt in het begin van het seizoen, maar moest de laatste wedstrijden telkens forfait geven wegens 'maagklachten'.Althans, dat was de officiële reden die FC Barcelona gaf voor zijn afwezigheid. Achter de schermen bleek er echter iets anders aan de hand te zijn. Demir kwam afgelopen zomer over van Rapid Wien. Barça betaalde 500.000 euro om hem te lenen, maar er werd een clausule in zijn contract opgenomen. Mocht de vinnige winger tien matchen in de A-ploeg spelen, dan was FC Barcelona verplicht om een aankoopoptie van 10 miljoen euro te lichten.Sinds 8 december en de Champions Leaguewedstrijd op Bayern München staat de teller van de Oostenrijker op negen wedstrijden voor Barça. Het lijkt er dus sterk op dat Yusuf Demir sindsdien uit de selectie gelaten werd om de aankoopoptie niet te moeten lichten. En dat terwijl Xavi de afgelopen weken in de aanvalslinie ook al geen beroep kon doen op Sergio Agüero, Memphis Depay, Martin Braithwaite en Ansu Fati. Geen 10 miljoen euro betalen voor Demir, maar toch 55 miljoen euro ophoesten voor Ferran Torres, hoe kan dat?FC Barcelona heeft in deze wintermercato de vaste intentie om een aantal spelers te laten vertrekken. Zo wil het geld vrijmaken voor inkomende transfers. Doordat Sergio Agüero noodgedwongen zijn carrière moest stopzetten met hartproblemen, kon Dani Alves in de A-kern ingeschreven worden. De Braziliaan is vanaf januari inzetbaar.Ook Yusuf Demir mag beschikken. Diens salaris weegt niet zo zwaar op de loonmassa van de club, maar alle beetjes helpen. De verwachting is dat Barça in januari zal proberen om de totale salarislast nog verder naar omlaag te halen door een paar dure vogels - met name Philippe Coutinho en Samuel Umtiti - te laten afvloeien. Bovendien hoopt de club een aantal nieuwe sponsors aan te trekken om het budget op te krikken.De transfersom die FC Barcelona aan Manchester City betaalt voor de transfer van Ferran Torres, bedraagt 55 miljoen euro.Dat geld legt Barça echter niet meteen op tafel, volgens Marca. Het bedrag wordt betaald in vier schijven, waarvan de eerste pas komende zomer gestort moet worden. Zo zijn de Catalanen dus niet verplicht om meteen in de (lege) buidel te tasten.In het contract van de 21-jarige Spaanse winger zijn een aantal extra clausules opgenomen, waardoor hij nog 10 miljoen euro extra zou kunnen kosten.FC Barcelona moet die extra schijf naar Manchester overschrijven als het de Champions League wint en Torres 70 procent van de wedstrijden speelt. Dat is ook het geval als de speler de Gouden Bal of de Gouden Schoen wint of als Barça hem voor meer dan 100 miljoen euro verkoopt. Manchester City was eerst niet van plan om Ferran Torres te laten gaan. Het plukte de speler in de zomer van 2020 weg bij Valencia voor 25 miljoen euro (plus variabelen). In zijn contract werd toen opgenomen dat er alleen sprake kon zijn van onderhandelingen over een transfer als er 'een grote Europese club' kwam aankloppen.Toen Torres zelf ook aangaf dat hij graag naar FC Barcelona zou gaan, gaf Pep Guardiola groen licht om de gesprekken op te starten.Bij Barça heeft Torres de belofte gekregen dat hij een belangrijke speler zal worden, iets wat bij The Citizens moeilijker lag door de stevige concurrentie.