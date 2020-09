De 57-jarige Duitse ex-coach van Excel Mouscron en Cercle Brugge is koploper met FC DAC 1904 Dunajská Streda.

In december vorig jaar hadden ze al eens hard aan zijn mouw getrokken, maar toen kreeg de Portugees Hélder eerst zijn kans. Maar een tweede keer liet Bernd Storck de trein niet passeren. Het was midden mei toen de flegmatieke Duitser aangaf dat hij tot 2022 een overeenkomst had getekend bij de razend ambitieuze club, die veel aanhangers heeft bij de Hongaarse minderheid in Slovakije. Storck, eerder bondscoach van Hongarije met voormalig Duits international Andreas Möller als assistent, verkoos de Slovaakse nummer drie van vorig seizoen boven Antwerp en Genk. Om specifieke redenen: nu kan hij werken met zijn vaste mensen (bijvoorbeeld zoon Alexander als fysiekcoach) en eens meestrijden voor de titel. Want DAC, met als eigenaar Oszkár Világi en zijn Belgische schoonzoon Jan Van Daele als sportief directeur, heeft de intentie om de kloof met topclub Slovan Bratislava te verkleinen. Multimiljonair Világi is directeur bij Slovnaft, dat honderden tankstations uitbaat in Slovakije. Een aantal nieuwkomers werd transfervrij gehaald, onder wie de Duitse centrale middenvelder Sidney Friede (22, in 2019 door Mouscron gehuurd van Hertha BSC). De aanpak loont, want ook in de Fortuna Liga imponeert Storck. Met een 18 op 18 en een doelsaldo van 21-5. Aanvoerder Zsolt Kalmár (25 jaar, 5 goals), de Venezolaanse spits Eric Ramírez (21, 4), de Kroatische aanvaller Marko Divkovic (21, 3) en zijn landgenoot middenvelder Andrija Balic (23, 3) profiteren hiervan optimaal. Slovan Bratislava, dat vorig seizoen de dubbel pakte, zit aan 12 op 15 en moet achtervolgen.