Christian Benteke was enkele jaren geleden nog een vaste waarde in de Belgische selectie, maar verdwijnt ondertussen steeds meer naar de achtergrond. Hoe vergaat het hem dit seizoen bij Crystal Palace in de Premier League?

Christian Benteke is bezig aan zijn vierde seizoen bij Crystal Palace. Dat is zijn langste periode ooit bij een club, maar echt hoge ogen wist de Rode Duivel nog niet te gooien in Londen. Bij zijn aankomst in 2016 werd er nochtans veel van hem verwacht, als recordtransfer van 31 miljoen euro. Maar 122 wedstrijden later zit de nog 29-jarige Belg op 22 goals, waarvan hij er 17 maakte in zijn eerste seizoen.

Lang werd dan ook gedacht dat de tijd van Benteke bij Crystal Palace er na dit seizoen zou opzitten, als zijn contract deze zomer afliep. Toch verlengde de club zijn overeenkomst met nog een jaar, terwijl de Belgische spits aan het begin van dit seizoen slechts 4 basisplaatsen wist te veroveren in 18 wedstrijden. In 4 wedstrijden kwam hij zelfs niet op het veld.

Welgekomen blessure

In die weinige matchen was Benteke ook niet beslissend: hij scoorde geen enkele keer en gaf geen enkele assist. Bovendien blesseerde hij zich eind december ook nog eens. Enkele clubs toonden interesse om de Belg deze zomer over te kopen, zodat Crystal Palace toch een beetje van de hoge transferprijs zou kunnen recupereren, maar Benteke bleef in Londen. 'Club Brugge was het concreetst,' vertelde Benteke eind april in Sudinfo, 'maar ik had zelf geen interesse in de deal. Ik ben gemaakt voor de Premier League.'

De blessure kwam uiteindelijk ook als geroepen. Benteke kon zich zes weken herbronnen en sinds zijn comeback in februari begon hij iedere wedstrijd in de basis. In zijn tweede wedstrijd, op 8 februari tegen Everton, scoorde hij dan ook eindelijk zijn eerste goal dit seizoen. Het was zijn eerste treffer in 10 maanden. Drie weken later kwam daar tegen Brighton ook een assist bij.

En ook na de coronastop startte Benteke in de basis tegen Bournemouth. Scoren lukte echter niet meer en dat is toch opmerkelijk in een goed draaiend Crystal Palace dat tegen alle verwachtingen in op een comfortabele tiendeplek staat in de Premier League, 15 punten boven de degradatielijn en slechts 7 punten onder de Europese plaatsen. Misschien is het dan maar eens tijd voor Crystal Palace om ook Benteke aan de praat te krijgen, want met een jaarloon van om en bij de 7 miljoen euro mag het ietsje meer zijn.

