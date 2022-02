De Oekraïense goalgetter verliet afgelopen zomer KAA Gent voor de Portugese topclub Benfica, maar in Lissabon heeft Roman Jaremtsjoek het moeilijk om zijn dure prijskaartje te rechtvaardigen.

Dat Roman Jaremtsjoek KAA Gent zou verlaten na vorig seizoen, stond in de sterren geschreven. Na 4 seizoenen, 152 wedstrijden en 61 goals was de Oekraïense spits toe aan een nieuw avontuur. Zeker nadat hij schitterde op het EK vorige zomer, waar hij met Oekraïne pas in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Engeland. In die vijf wedstrijden zette Jaremtsjoek zichzelf op de kaart door twee keer te scoren.Uiteindelijk legde Benfica 17 miljoen euro op tafel voor de 26-jarige spits. Daarmee werd hij de duurste zomeraankoop van de Adelaars, slechts vijf spelers waren ooit duurder bij Benfica. Jaremtsjoek begon ook goed bij de Portugese topclub. In zijn debuutwedstrijd, de terugmatch in de derde voorronde van de Champions League tegen Spartak Moskou, scoorde hij meteen via een afgeweken schot. Al werd het doelpunt uiteindelijk genoteerd als owngoal van Samuel Gigot. Het weekend erop volgde dan toch die eerste goal en nog eens een week later gaf hij de assist bij beide goals in de 2-1-zege tegen PSV in de laatste voorronde van de Champions League.Jaremtsjoek leek, met andere woorden, gelanceerd bij zijn nieuwe club. Maar na drie doelpunten in september begon de machine te stokken. Hoewel hij in alle Champions Leaguewedstrijden aan de aftrap verscheen, kwam hij in de Portugese eerste klasse minder aan voetballen toe. En scoren zat er helemaal niet meer in. Het was wachten tot december eer hij zijn eerste goal in maanden kon maken.Niet alleen bij de ex-speler van KAA Gent liep het mis, ook Benfica kende in die periode geen al te beste tijd. Nadat het eind december pas derde stond in de Liga Portugal en was uitgeschakeld in de Portugese beker door grote rivaal Porto, werd coach Jorge Jesus bedankt voor bewezen diensten.Ook onder nieuwe trainer Nelson Verissimo verliep het niet veel beter voor Jaremtsjoek. Na een goal in de topper tegen Porto op 30 december lijkt hij wat van de voorgrond te zijn verdwenen in Lissabon.Een coronabesmetting en even later ook een oogletsel zorgden ervoor dat hij in de eerste acht wedstrijden onder Verissimo nog maar twee keer in de basis mocht starten en nog maar aan 160 minuten zit. In 2022 is het nog wachten op zijn eerste goal. Ondertussen telt Benfica wel al 12 punten achterstand op Porto en lijkt een 38e titel dus niet voor dit seizoen te zijn.Met 7 doelpunten in 27 wedstrijden over alle competities heen, doet Jaremtsjoek het in vergelijking met de rest van het team nog niet zo slecht. Enkel de Uruguayaanse spits Darwin Nuñez (23 goals) en Rafa Silva (11) doen voorlopig beter. In het systeem van Verissimo hoeft Darwin echter niet meteen de grote concurrent te zijn voor de Oekraïner. De 44-jarige Portugese coach speelt namelijk in een 4-4-2 waar er dus plaats is voor 2 spitsen. Darwin mag vaker wel dan niet aan de wedstrijd beginnen, dus moet Jaremtsjoek vooral de concurrentie aangaan met Rode Duivelskiller Haris Seferovic en jong talent Gonçalo Ramos, die elk nog maar vijf keer konden scoren dit seizoen.'Benfica is een geweldige club, maar de druk is er niet te onderschatten', vertelde Jaremtsjoek enkele weken geleden voor de camera's van de UEFA. 'Het was mijn keuze om naar hier te komen en ik heb ook geen enkele spijt van die keuze. Al verwacht ik wel veel meer van mezelf. Het is taak om gefocust te blijven.' Een eerste doelpunt in 2022 zou weleens kunnen helpen om zich opnieuw in het team te werken. De 1/8 finale van de CL tegen Ajax is daar misschien wel het ideale podium voor.