In 2017 won Michael Ngadeu met Kameroen de Afrika Cup. Sindsdien staat hij te boek als de held van Libreville.

Drie weken voor de start van de 31e editie van de Afrika Cup in Gabon staat voetbalminnend Kameroen op zijn achterste poten. Grote namen als André Onana (Ajax), Joël Matip (Schalke 04), André-Frank Zambo Anguissa (Marseille), Allan Nyom (Watford) en Ibrahim Amadou (Lille) geven al dan niet onder druk van hun clubs verstek voor het toernooi. Een week later zegt ook Jean-Eric Maxim Choupo-Moting (Schalke 04) af en wanneer blijkt dat oudgediende Aurélien Chedjou (Galatasaray) niet in de definitieve selectie zit, zetten de kranten het offensief in. 'Wat kan Kameroen uitrichten op de Afrika Cup?', is de meest gestelde vraag wanneer de Ontembare Leeuwen in januari 2017 richting Gabon vertrekken.

Tegen alle verwachtingen in schittert Kameroen op de Afrika Cup en Michael Ngadeu is dé exponent van een ploeg die ver boven zichzelf uitstijgt. In de tweede groepsmatch tegen Guinee-Bissau in de Gabonese hoofdstad Libreville speelt Ngadeu de match van zijn leven. Bij een 1-0-achterstand haalt hij op spectaculaire wijze een lob van Frédéric Mendy van de lijn en een kwartier voor tijd trapt hij van buiten de zestien meter de winning goal tegen de netten. 'Michael begon achteraan en ik heb hem na de rust een rij naar voren geschoven om powerplay te kunnen spelen', aldus Broos. 'Je moet hem niet vragen om het spel te oriënteren of een beslissende pass te geven, maar in een rol als krachtpatser op het middenveld is hij nuttig.'

Ngadeu scoort een tweede keer in de halve finale tegen Ghana, hijst zich samen met onder andere Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané, Paul-José Mpoku, André Ayew en Riyad Mahrez naar de tweede plaats in het topschuttersklassement en haalt met zijn ploegmaats Fabrice Ondoa en Christian Bassogog het elftal van het toernooi. De verrassende 2-1-zege tegen Egypte in de finale draagt Ngadeu volledig op aan Broos. 'Het geloof in Broos was nochtans niet bijster groot', vertelt Ngadeu na het eindsignaal. 'Veel Kameroeners hebben hem bekritiseerd. Ik kreeg zelfs koude rillingen van de zaken die ik op de sociale media las over hem... Hij is de echte held van Kameroen, niet de spelers. Het Kameroense volk zou hem een medaille moeten toekennen voor alles wat hij gedaan heeft voor het land.'

