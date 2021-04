De Marokkaanse spelverdeler werd deze zomer bij Chelsea binnengehaald voor 40 miljoen euro. Een topaankoop moest het zijn, maar de ex-Ajacied zit ondertussen meer op de bank dan hem lief is. Hoe is het zover kunnen komen?

23 februari 2020. Het moment is daar, Hakim Ziyech heeft eindelijk zijn grote transfer beet. Chelsea betaalt 40 miljoen euro voor de Marokkaan die in de zomer Ajax zal verlaten. Eerst nog een zoveelste titel binnenhalen voor de Ajacieden en dan kan het grote avontuur in Londen beginnen.

Coach Frank Lampard heeft grote plannen met hem. Ziyech moet de creatieveling in het team worden, want dat miste nog in de opstelling van de Blues vorig seizoen. De loopacties waren er en de pressing verliep ook keurig, maar de bal goed voor doel krijgen, bleek voor de spelers van Lampard net iets te moeilijk. Ziyech, en later ook Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Edouard Mendy en Thiago Silva, moesten de oplossing worden. Alleen verliep het afgelopen jaar heel moeilijk voor de Marokkaanse spelverdeler. 408 dagen na de bekendmaking van de transfer naar Stamford Bridge heeft Ziyech zich nog altijd niet kunnen opwerpen als titularis. Meer nog, de Marokkaan zit voornamelijk op de bank te vertoeven en wist nog maar vier keer te scoren en evenveel assists af te leveren. Onder Frank Lampard kwam het er al niet volledig uit en met de nieuwe coach Thomas Tuchel is het voorlopig ook nog geen geslaagd huwelijk. Om dat te verklaren, moeten we eerst even terug in de tijd. Op 7 maart 2020 speelt Ziyech zijn laatste wedstrijd voor Ajax. De coronapandemie is net uitgebroken en de Eredivisie wordt eerst stilgelegd en even later ten einde gebracht. Ajax kampioen, maar Ziyech moet wel wachten tot juli vooraleer hij opnieuw op een trainingsveld mag staan. Het is dan wanneer de 28-jarige middenvelder/aanvaller zijn opwachting maakt bij Chelsea. Maar de Blues moeten nog de uitgestelde Premier League afmaken op dat moment waardoor Ziyech de eerste weken individueel mag trainen met lotgenoot Timo Werner, die overkwam van RB Leipzig. Beide miljoenenaankopen waren wel aanwezig op het trainingsveld, maar werden nog niet betrokken bij de club of de ploeg. Wanneer het seizoen er eindelijk op zit en Ziyech zijn eerste minuten mag maken in enkele oefenwedstrijden, slaat het noodlot toe. Knieblessure en operatie, vijf weken buiten strijd. Een serieuze opdoffer voor de lichtvoetige Ziyech. Op 17 oktober mag hij dan eindelijk zijn debuut maken voor Chelsea. Eerst 18 minuten tegen Southampton, dan 9 tegen Manchester United. Niet meteen momenten waarop de Marokkaan zijn kunnen kan laten zien. Het is pas op 31 oktober dat de echte Ziyech zich kan tonen aan het Engelse publiek. In de wedstrijd tegen Burnley zorgt hij voor een doelpunt en assist in de 0-3-overwinning. Ziyech lijkt vertrokken, want ook de volgende wedstrijd tegen Sheffield United zet hij twee assists achter zijn naam. Maar daarna stokt het weer, kan hij niet scoren of doelpunten voorbereiden en loopt hij begin december een heupblessure op. De balans van zijn eerste half jaar: 2 doelpunten en 3 assists in 612 minuten, zo'n 7 wedstrijden in totaal. Niet meteen om over naar huis te schrijven.Na zijn periode keert hij terug in een ploeg die het noorden kwijt is. Er wordt hopeloos verloren van Manchester City en een paar weken later mag Frank Lampard zijn koffers pakken, Thomas Tuchel neemt enkele dagen al over als T1 van Chelsea. Maar ook onder de Duitser kan Ziyech zijn draai niet vinden. Tuchel kiest voor een 3-4-2-1-systeem, zoals de Rode Duivels, waardoor de Marokkaan zijn plaats op de rechtsbuiten verliest. Die is voortaan weggelegd voor de vleugelverdediger, waardoor Ziyech op de 'Mertenspositie' wordt geposteerd. In zijn eerste wedstrijden - tegen Wolves op 27 januari - doet hij dat niet slecht: Ziyech komt aan 110 balcontacten, en richt drie van zijn vier schoten op doel. Niemand doet beter. Alleen blijft Chelsea op 0-0 steken en dat zint Tuchel niet zo.Het probleem met Ziyech in het systeem van Tuchel is dat de Marokkaanse spelverdeler geen afwerker is die voortdurend in de gevarenzone te vinden is. Hij wil de bal aan de voet hebben en lopende mensen bedienen met doorsteekpasses. Maar daar heeft Chelsea al genoeg voetballers voor met Jorginho en Mateo Kovacic een rijtje lager op het veld. Ziyech loopt met andere woorden verloren in het systeem van Tuchel. Daarna speelt Ziyech vier wedstrijden op rij niet. Soms zit hij op zelfs op de tribune, want met Mason Mount, Christian Pulisic, Kai Havertz en in mindere mate Callum Hudson-Odoi is de concurrentie moordend op zijn positie. Die infiltreren wel en brengen ook zelf doelpunten aan. Dat is wat Tuchel wil zien van zijn manschappen. Ter vergelijking: in de laatste wedstrijden had Mason Mount minstens vijf balcontacten in het zestienmetergebied, terwijl Ziyech maximaal drie keer helemaal voorin te vinden was met de bal. Kenmerkend voor zijn dip was de wedstrijd tegen Liverpool van 4 maart. Ziyech mag alweer zijn derde wedstrijd op rij spelen, maar komt niet verder dan 20 balcontacten in 65 minuten. Geen enkele Chelseaspeler doet slechter. Gevolg: Ziyech moet opnieuw een hele wedstrijd op de bank vertoeven tegen Everton. En dan, nadat hij opnieuw 70 minuten mocht spelen tegen Leeds, komt de ommekeer in de terugwedstrijd van de 1/8e finales in de Champions League tegen Atlético Madrid. Ziyech start in de basis en speelt zijn beste wedstrijd voor Chelsea tot nog toe. Al vroeg in de wedstrijd brengt hij de Blues op rozen met zijn eerste treffer sinds 31 oktober tegen Burnley... 4,5 maanden geleden. Onder meer dankzij zijn glansprestatie komt Chelsea dus vanavond uit tegen Porto in de kwartfinale. 'Het ligt aan mij en niet aan hem', sloeg Tuchel mea culpa na de wedstrijd. 'Het zijn mijn moeilijke beslissingen die ook betrekking hebben op Mason Mount, Callum Hudson-Odoi en Christian Pulisic. Op de flanken zijn we het sterkst bezet. Zulke keuzes zijn nooit makkelijk, maar het positieve is dat we die keuze kunnen maken. Het zijn keuzes voor andere spelers die betekenen dat Hakim moet lijden. Ik kan het absoluut begrijpen en ik ben het ermee eens dat het mijn verantwoordelijkheid en mijn schuld is dat hij zijn potentie niet kan laten zien.'Tuchel bracht Ziyech in de ploeg om drie redenen. Ten eerste omdat de Marokkaan wat ervaring heeft in deze fase van het toernooi met Ajax, ten tweede omdat 'hij het verdiende voor wat hij liet zien op training' en ten derde omdat Mason Mount niet speelde en hij zijn eerste vervanger is. Misschien ook weer minder nieuws voor de Marokkaan, wetende dat hij geen eerste keuze is onder de Duitse coach.Maar blijft de goede vorm van Ziyech deze keer ook duren? In het weekend erop scoorde hij opnieuw in de FA Cup tegen Sheffield United, maar dit weekend in de 2-5-nederlaag tegen West Bromwich Albion moest Ziyech wel al na een half uur naar de kant omwille van de rode kaart van Thiago Silva. Dat hij als eerste opgeofferd werd, laat nog eens merken dat Tuchel moeite heeft met de technische speler. Kan Ziyech zijn coach vanavond opnieuw ongelijk bewijzen in de Champions League? Antwoord vanaf 21 uur.