Dat Eden Hazard meer dan hem lief is op de bank zit bij Real Madrid, had tot voor kort één reden: Vinícius Junior. Daar is er nu nog eentje bijgekomen, genaamd: Rodrygo.

'Het probleem van Hazard is dat de trainer de voorkeur geeft aan iemand anders.' Carlo Ancelotti stelde het nogal cru vorige week in aanloop naar de wedstrijd tegen Osasuna. De verwachting was dat Eden Hazard het weekend ervoor voor het eerst in zijn verblijf bij Real Madrid speeltijd zou krijgen in de clásico, maar hij bleef in Camp Nou negentig minuten op de bank. De Italiaanse coach zalfde wel met het riedeltje dat we kennen van Zinédine Zidane en Roberto Martínez: 'Ik ben er zeker van dat we dit seizoen de beste versie van Hazard nog zullen zien. Hij moet gewoon geduld hebben. Hij heeft alle kenmerken van een speler van Real Madrid.' Onze landgenoot was aan het seizoen begonnen als num...

'Het probleem van Hazard is dat de trainer de voorkeur geeft aan iemand anders.' Carlo Ancelotti stelde het nogal cru vorige week in aanloop naar de wedstrijd tegen Osasuna. De verwachting was dat Eden Hazard het weekend ervoor voor het eerst in zijn verblijf bij Real Madrid speeltijd zou krijgen in de clásico, maar hij bleef in Camp Nou negentig minuten op de bank. De Italiaanse coach zalfde wel met het riedeltje dat we kennen van Zinédine Zidane en Roberto Martínez: 'Ik ben er zeker van dat we dit seizoen de beste versie van Hazard nog zullen zien. Hij moet gewoon geduld hebben. Hij heeft alle kenmerken van een speler van Real Madrid.' Onze landgenoot was aan het seizoen begonnen als nummer één op de linksbuiten bij de Koninklijke, maar op die positie moet hij het intussen afleggen tegen Vinícius Júnior (21). De jonge Braziliaan liet de vorige jaren ook al flitsen van zijn klasse zien, maar zijn kip-zonder-kopgehalte was vaak te groot en daardoor ontbrak de efficiëntie. 'Dribbelen is gemakkelijker dan scoren', vatte hij dat zelf vorig seizoen nog perfect samen. Onder Ancelotti heeft Vinícius echter de weg naar doel gevonden. Tel daar zijn verschroeiende versnelling bij en zijn intensiteit aan de bal en het resultaat is een speler die een vaste waarde in de basiself geworden is. 'Hij moet alleen nog beter worden zonder bal en hij laat zich nog te vaak afleiden door het publiek', blijft Ancelotti kritisch. In de 4-3-3 die de Italiaan de laatste weken hanteert is Karim Benzema incontournable in de punt. Waar Ancelotti in september Hazard een paar keer uitprobeerde als hangende spits, lijkt hij nu helemaal van dat idee afgestapt. De enige aanvallende positie waar de man van 115 miljoen euro nog aanspraak kan maken op een basisplaats, is die van rechtsbuiten. Maar ook daar is een serieuze concurrent opgestaan: Rodrygo. De 20-jarige Braziliaan heeft twee voordelen. Eén: ook hij is snel. Dat komt van pas in het verticale voetbal dat Ancelotti wil spelen, met Luka Modric en Toni Kroos als lanceerplatformen op het middenveld. En twee: hij heeft een connectie met Vinícius van hun gezamenlijke tijd bij de nationale jeugdploegen van Brazilië. 'Ik weet altijd wat hij gaat doen', zegt Vinícius over zijn landgenoot. 'We hebben bij Brazilië samen veel acties opgezet en dat moeten we nu hier ook doen.' De grote winnaar van de ontbolstering van Vinícius Júnior en Rodrygo is voorzitter Florentino Pérez. Hij betaalde in de zomer van 2018 45 miljoen euro voor de eerste en een jaar later legde hij hetzelfde bedrag op tafel voor de tweede. Zijn bedoeling destijds was om de twee toptalenten te laten rijpen en ze dan later voor een astronomisch bedrag door te verkopen. Volgens Transfermarkt.com is de marktwaarde van Vinícius Júnior op dit moment 50 miljoen en die van Rodrygo 35 miljoen euro. Het rijpingsproces is nog niet ten einde dus. De kunst voor de twee supersterren in spe wordt nu om dit niveau het hele seizoen aan te houden. Niet evident, want ze zijn allebei nog jong en de concurrenten zitten niet stil. Gareth Bale komt stilaan terug uit blessure en zal azen op zijn positie op de rechterflank, waar hij sterk aan het seizoen begonnen was. Carletto heeft ook nog Marco Asensio achter de hand, die op beide flanken uit de voeten kan. En ook Lucas Vázquez, die wel steeds vaker depanneert op de rechtsachter, is er nog. Kortom, de plaatsjes worden duurder bij Real Madrid. Aan Hazardinho om te bewijzen dat hij die Braziliaanse veulens nog kan temmen...