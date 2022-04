Deze week kijkt het Benfica van Jan Vertonghen Liverpool in de ogen in de Champions League. Hoe vergaat het de Belg eigenlijk in Portugal?



'We waren niet de beste ploeg, maar we waren efficiënter', was Vertonghen eerlijk na de 0-1 overwinning tegen Ajax in de achtste finale van de Champions League. Benfica werd 90 minuten tegen het eigen doel gedrukt, maar pleegde de perfecte coup door een kwartier voor tijd bij haar eerste kans te scoren. Daardoor stootten de Portugezen voor het eerst sinds 2016 nog eens door naar de kwartfinales van de Champions League. Jan Vertonghen had een groot aandeel in de kwalificatie van zijn club. In de heenwedstrijd zorgde zijn afgeweken voorzet voor de 1-1 gelijkmaker en in de Johan Cruijff Arena verdedigde hij secuur. Achteraf vertelde de Rode Duivel aan RTL7 dat de wedstrijd exact liep zoals hij had verwacht. 'We wisten dat dit het spelbeeld zou worden. Ik heb het tien keer gezegd in de kleedkamer: probeer gewoon ver van de goal te spelen en dat tegendoelpunt uit te stellen. In balbezit was Ajax veel beter, maar wij stonden heel laag en kregen niet veel uitgespeelde kansen tegen', klonk het. TitularisVertonghen is bezig aan zijn tweede seizoen in Lissabon. In augustus 2020 tekende hij er een driejarig contract. Hij kwam toen transfervrij over van Tottenham, waar hij niet meer in de plannen van toenmalig trainer José Mourinho paste. Na acht seizoenen in Noord-Londen was de verdediger klaar voor een nieuwe uitdaging. Bij Benfica werd hij meteen titularis. Over twee seizoenen heen, zorgden enkel kleine blessures en coronabesmettingen voor afwezigheid van Vertonghen, die zo goed als altijd de 90 minuten vol maakt. De ervaren verdediger is in geen tijd uitgegroeid tot een leidersfiguur in de defensie, en droeg dit seizoen al vijf keer de kapiteinsband. Na afloop van vorig seizoen was hij volgens sportdatabedrijf InStat zelfs de meest waardevolle speler van de Portugese competitie. De Oost-Vlaming is altijd een polyvalente verdediger geweest, die op meerdere posities uit de voeten kan. In de groepsfase van de Champions League koos trainer Jorge Jesus, die ondertussen is opgestapt, voor een driemansdefensie. Daarin vulde Vertonghen de centrale of linkse positie in. Onder de nieuwe trainer Nelson Verissimo speelt Benfica met vier achterin en vormt Vertonghen met Nicolás Otamendi het centrale duo. Vorig seizoen werden Vertonghen en co slechts derde, achter Sporting Lissabon en FC Porto. Ook dit jaar lijkt een titel er niet in te zitten. Na een zoveelste uitschuiver vorig weekend volgt Benfica al op 15 punten van autoritaire leider Porto, en zo is een derde seizoen op rij zonder titel in de maak voor de Portugese recordkampioen. Ook in de nationale beker is Benfica al uitgeschakeld. Alles op de Champions League dan maar?Carrière afsluiten bij BenficaVertonghen is tevreden bij Benfica en voelt zich thuis in de Portugese hoofdstad. Na acht jaar in het grijze Londen, was wat verandering welgekomen. 'Toen ik Tottenham verliet wilde ik naar een ambitieuze ploeg gaan die Champions League speelt. Maar ik wilde ook een andere levensstijl en taal ontdekken. Ik ben hier heel gelukkig en mijn kinderen ook. Ik zit op een goede plek', zei hij eind december in een gesprek met ex-club Tottenham op het sociale netwerk Twitch. Sterker nog, de kans is groot dat Vertonghen zijn carrière afsluit bij Benfica. De Belgische recordinternational vertelde in september in een interview met het Nederlandse RTL dat hij een nieuwe verhuis niet meer zitten. 'Ik denk dat de kans groot is dat ik hier mijn carrière afsluit. Ik ben 34 en heb nog een kleine twee jaar contract. Ik heb niet de ambitie om weer te veranderen van club en een ander leven op te bouwen. Normaal gezien stopt het hier voor mij.'