In de eerste ontmoeting van de Nations League ontvangt de sterk verjongde Mannschaft in Stuttgart Spanje.

Na een gedwongen pauze van 289 dagen - de langste interlandonderbreking in vijftig jaar - kan de naar succes snakkende jeugdige selectie van Joachim Löw zich opmaken voor een nieuwe start met de Nations League, om te kunnen oogsten op het EK volgend jaar. Grote plannen koesteren ze in Duitsland, waar de roep om een terugkeer van de herboren Thomas Müller (30, Bayern München) niet werd ingewilligd door de bondscoach. 'Het is alsof er twee harten tegen mijn borstkas drukken', zo omschreef de wereldkampioen van 2014 zijn gevoel.Met Toni Kroos als interim-aanvoerder, door de afwezigheid van doelman Manuel Neuer, begint Löw straks aan zijn 182e opdracht als eindverantwoordelijke van de Duitse nationale ploeg. Hij gaf de CL-winnaars uit Beieren (Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Serge Gnabry) de kans om te genieten van een welverdiende vakantie, een criterium dat ook werd gehanteerd voor Lukas Klostermann en Marcel Halstenberg. Beiden bereikten met RB Leipzig voor het eerst de halve finales van het kampioenenbal. Om ook de tweede partij zondag om 20.45 uur in Zwitserland (Basel) goed door te komen, selecteerde Löw uiteindelijk 22 spelers. Naast het Bayern München-duo Leroy Sané-Niklas Süle, die terugkeren na een langdurig letsel, werd beslist om doelman Oliver Baumann (30, TSG 1899 Hoffenheim), linkerflankspeler Robin Gosens (26, Atalanta Bergamo) - die Duitsland boven Nederland verkoos - en middenvelder Florian Neuhaus (23, Borussia Mönchengladbach) voor het eerst te laten proeven van de Mannschaft.'Als trainer beleefde ik nog nooit een wedstrijd zonder toeschouwers', verklaarde de 60-jarige bondscoach, die begon aan zijn vijftiende seizoen als sportief eindverantwoordelijke van de Mannschaft. 'Maar ondanks de vaststelling dat ik straks aan mijn eerste spookduels begin, ben ik vooral bijzonder sterk gemotiveerd.'Het gaat natuurlijk om de derde herkansing sinds het volledig mislukte WK van 2018 in Rusland, toen Duitsland al na de groepsfase naar huis werd gestuurd. Meteen werd er ingegrepen, hetgeen leidde tot het wegvallen van de 'oudjes' Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng. In de plaats daarvan moeten jonge wolven als Timo Werner, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Serge Gnabry samen met Leroy Sané straks zorgen voor een vierde EK-eindwinst.'We tellen nu een zeer goed jong team', weet Werner, die opgroeide in Stuttgart en sinds deze zomer onder contract ligt bij Chelsea dankzij een succesvolle periode bij RB Leipzig. 'De Nations League kan daarom dienen als een goede voorbereiding, om wat automatismen in de ploeg te slijpen en volgende zomer te kunnen oogsten met een titel op het EK.'Er is sprake van een volledige ommezwaai. In de huidige selectie zitten nog negen jongens die in 2017 zegevierden tijdens de Confederations Cup, maar amper drie profs (Kroos, Julian Draxler en Mathias Ginter) die er bij waren op het succesvolle WK van 2014. 'De Nations League is een bijzonder interessante competitie, want je stoot op tegenstanders van een heel hoog niveau. Dat maakt die confrontaties zo waardevol en blijft goed voor de evolutie van ons team richting de nieuwe doelstellingen.'Zo bestaat de kans dat Gosens tegenover Spanje debuteert. En wordt het ook interessant om te merken hoe een driemansdefensie Ginter-Süle-Rüdiger kan standhouden tegen de wendbare spelers van Luis Enrique. Wanneer je vooraan nog beschikt over Werner-Havertz-Sané, dan mag je gerust spreken van luxe.