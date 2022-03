João Cancelo (27) is aan een prachtseizoen bezig bij Manchester City en staat met Portugal voor een belangrijke wedstrijd tegen Turkije. Toch was zijn leven geen sprookje.

'Iedereen weet hoe belangrijk João is voor ons en wat hij de afgelopen twee seizoenen, maar vooral dit seizoen, heeft gedaan.' Pep Guardiola was opgetogen toen de Portugese vleugelverdediger begin februari zijn contract verlengde bij de Citizens. Cancelo speelt een fantastisch seizoen en was met acht assists al van grote waarde voor de leider in de Premier League.De carrière van Cancelo draait nu op volle toeren, maar heeft aan een zijden draadje gehangen. Zijn beide ouders groeiden op in armoede, en wilden hun kinderen koste wat kost een betere jeugd geven dan zij hadden gekend. Om brood op de plank te brengen werkte Cancelo's vader in Zwitserland en had zijn moeder verschillende jobs. Omdat hun ouders het zo druk hadden met werken, spendeerden Cancelo en zijn broertje het grootste deel van hun kindertijd bij hun grootmoeder in Barreiro, een industriestad ten zuiden van Lissabon. Al van jongs af was Cancelo gek op voetbal, en op zijn veertiende sloot hij zich aan bij SL Benfica.Een jaar voor zijn debuut in de A-ploeg was Cancelo getuige van een familiedrama. Samen met zijn moeder en broer was hij verwikkeld in een auto-ongeval, waarbij zijn moeder overleed. Dat kwam hard aan bij de toen 18-jarige Cancelo, die zelfs overwoog om te stoppen met voetballen. Zijn vader overtuigde hem om door te zetten, en zo zijn moeder trots te maken.De woorden van zijn vader hadden indruk gemaakt op de Portugees. In 2015 trok hij naar Valencia, waar hij uitgroeide tot een sterkhouder. Na succesvolle passages bij Inter en Juventus haalde Pep Guardiola hem in de zomer van 2019 naar Manchester City. In de afgelopen drie seizoenen werd de verdediger steeds belangrijker voor het team en vooral dit seizoen is hij een onmisbare schakel in de geoliede machine van Guardiola. Cancelo vindt het jammer dat zijn moeder zijn succescarrière nooit heeft kunnen meemaken. 'Vandaag heb ik alles, ik heb een prachtige dochter en een mooie familie. Het enige wat ik mis is mijn moeder. Ze was mijn alles en had het verdiend om mijn succes te zien', zei hij in een interview met het Portugese FA TV.Cancelo voelt zich in zijn sas in Manchester. Toch was het even schrikken toen de voetballer en zijn gezin eind vorig jaar te maken kregen met een gewelddadige inbraak in hun woning. Toen de Cityspeler zich verweerde tegen de inbrekers liep hij verwondingen op aan het aangezicht. Gelukkig vielen de letsels mee en kwam de rest van zijn gezin met de schrik vrij.In 2016 werd Cancelo voor het eerst opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg. Aanvankelijk was bondscoach Fernando Santos geen fan van de verdediger. Hij nam hem niet op in de selectie voor het WK 2018 en in de gewonnen Nations Leaguefinale van 2019 moest Cancelo vanop de bank toekijken.Maar door zijn goede prestaties op clubniveau kon de Portugese bondscoach naar verloop van tijd niet meer om de vleugelverdediger heen. Op het EK vorige zomer was hij een basispion. De Portugese selectie werd de beste in de geschiedenis van het land genoemd, maar bezweek onder de druk van het thuisfront. Ondanks de hoge verwachtingen werd Portugal al in de 1/8 finales uitgeschakeld door de Rode Duivels.Ook in de kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar liep het stroef voor Portugal, dat deze week dus vol aan de bak moet om een nieuwe blamage te vermijden. Eerst moet Turkije voor de bijl en in de laatste ronde van de barrages is hoogstwaarschijnlijk Italië de tegenstander. Geen evidente opdracht dus voor Cancelo en co.