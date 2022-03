In een moeilijke periode bij KRC Genk is Junya Ito er even tussenuit om Japan naar het WK te trappen. Daar is zijn statuut de laatste maanden veranderd naar een van de leiders.

Die ene aanvaller vinden die al zijn rivalen doet verbleken met zijn talent en individuele klasse: dat is het doel van Jinpaichi Ego, een coach uit het oefencentrum Blue Lock. Het gaat hier niet om realiteit, maar om een Japanse manga waarin het Japanse voetbal zich opnieuw moet rechttrekken nadat het op het WK in 2018 op dramatische wijze werd uitgeschakeld door onze Rode Duivels. Maar zonder hij het wist, werd de fictie van auteur Muneyuki Kaneshiro werkelijkheid. In de laatste wedstrijden van Japan is er een nieuwe aanvaller opgestaan die het team moet leiden. En die kennen we goed: Junya Ito. De 28-jarige winger van KRC Genk is er bijna onmisbaar geworden en de redder in de laatste kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar. En dat terwijl hij vier jaar geleden nog afwezig was in Rusland. Zoals het bij alle heroïsche verhalen gaat, begint dat van Japan in de kwalificaties, in afwezigheid van Ito, niet al te best. In de eerste wedstrijden pakt het land van de Rijzende Zon slechts 3 op 9. De geschorste Ito moet van thuis uit zien hoe Japan verliest van Saudi-Arabië, de grote concurrent in de groep. Op dat moment lijkt een plaats bij de eerste twee al ver weg. Maar na zijn schorsing keert Ito terug en begint de renaissance tegen Australië. Bondscoach Hajime Moriyasu heeft al snel door dat hij niet meer om de Genkse aanvaller kan in zijn basiself. Hoewel zijn prestaties niet regelmatig genoeg zijn bij Genk, in een al even onstabiele ploeg, pikt hij toch geregeld zijn doelpuntje mee. En dat doet hij nog meer bij de nationale ploeg. In de laatste wedstrijden is hij gewoon indrukwekkend. Met vier goals en één assist in de laatste vier wedstrijden, ontpopte hij zich nog meer tot sterkhouder van het team. In die periode maakte Japan ook een grote sprong in het klassement en doet het volop mee voor een plaats op het WK in november. Je zou bijna durven zeggen dat Japan de remonte aan hem te danken heeft, want bij zes van de in totaal negen gemaakte doelpunten was Ito betrokken.Zowel bij Genk als de nationale ploeg is Ito op rechts terug te vinden. Bij de Genkenaars maakte Ito daar al tal van mooie doelpunten. Zijn specialiteit is vooral naar binnen snijden en dan de verste hoek beogen. Al doet hij het bij Japan zonder die kap naar binnen. Het maakt de offensieve onvoorspelbaarheid bij Japan alleen maar groter, want hij scoorde zelfs een keer met het hoofd in deze campagne.Ito is niet het enige bekende gezicht bij Japan. Samen met hem trokken ook Kaoru Mitoma van Union en STVV-spelers Daniel Schmidt en Daichi Hayashi naar Azië. De druk in de groep zal hoog zijn want de komende twee wedstrijden zijn cruciaal voor kwalificatie. Japan, dat tweede staat in groep B met 18 punten, neemt het donderdagochtend op tegen Australië, de nummer drie op drie punten van Ito en co. Daarna volgt een confrontatie met Vietnam, al kan die niet meer zo belangrijk zijn als er donderdag gewonnen wordt van de Socceroos. Lukt het Ito om Japan naar het WK te loodsen?Door Robin Job