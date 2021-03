Jürgen Klopp en Pep Guardiola behoren al jaren tot de grootste meesterbreinen langs het veld. Hun originele tactieken verschillen in bijna alle opzichten, maar hoe vaker ze elkaar tegenkomen, hoe meer die tactieken op elkaar beginnen te lijken.

Jürgen Klopp en Pep Guardiola nemen het zo goed als elk jaar enkele keren tegen elkaar op. Die wedstrijden krijgen vaak het aanzien van een titanenstrijd: twee totaal verschillende tactieken die strijden om hun gelijk.Bij Guardiola draait alles rond balbezit: met korte passes geduldig afwachten en de ruimte zoeken. Jürgen Klopp hanteert dan weer zijn geliefde Gegenpressing, waarin zijn ploeg de tegenstander tot ver op de eigen helft drukt. De Spanjaard en de Duitser kwamen elkaar nu al 21 keer tegen en na de overwinning van City in februari staat het 9-9 tussen de coaches.Die onderlinge duels zorgden voor heel wat verschuivingen in de eigen tactieken. Zoveel zelfs, dat er een snufje Guardiola in het spel van Klopp zit alsook wat van Klopps tactiek in die van Guardiola. In de 2-1-overwinning van Manchester City in januari 2019 maakte Leroy Sané een doelpunt na een counter waar Klopp zijn vingers zou van aflikken. Dit seizoen blijft het niet alleen bij enkele fases waarin de ploeg uit Manchester doet denken aan Klopps systeem: met Rúben Dias geeft Guardiola plaats aan een bonkige verdediger centraal in de defensie, waardoor het spel fysieker wordt. Door de blessure van De Bruyne, opteerde de Spaanse trainer voor Ilkay Gündogan in het middenveld. Diezelfde Gundogan die zo belangrijk was in het Borussia Dortmund van Jürgen Klopp. Nu De Bruyne terug inzetbaar is, staat Guardiola voor enkele hartverscheurende keuzes.Klopp maakte de omgekeerde beweging. The Reds speelden vorig seizoen al meer afwachtend en hadden vooraan met Roberto Firmino een rasechte valse negen. De vorige ploeg die zo duidelijk met een valse negen speelde was het FC Barcelona van, jawel, Pep Guardiola, met Messi in die rol. Afgelopen zomer haalde Liverpool Thiago Alcántara naar Engeland. Hij moet voor meer gevaar vanuit het middenveld zorgen, dezelfde cruciale taak die hij van Guardiola kreeg bij Bayern München. Door het zware blessureleed in de verdediging is de Duitse coach verplicht om middenvelders als centrale verdedigers te posteren. Zo namen in de wedstrijd tegen Manchester City Fabinho en Jordan Henderson daar plaats. Iets wat Guardiola wel vaker moedwillig doet.Wintertransfer Ozan Kabak nam een van die plaatsen over, maar nu Henderson ook in de lappenmand ligt, moet Klopp al diep graven naar een degelijk centraal duo.Terwijl Manchester City afstevent op een nieuwe titel, verkeert Liverpool in slechtere papieren. Er werd de afgelopen weken verloren van Brighton, Manchester City, Leicester en Everton. Daardoor staat Liverpool op een schamele zesde plaats. De reden daarvoor: blessures. Virgil van Dijk is al maanden buiten strijd en laat een zwart gat achter in de defensie. Dat gat moest opgevuld worden door Joe Gomez, maar de jonge verdediger ging door zijn knie op een training van de Engelse nationale ploeg.Met Thiago en Diogo Jota, die van cruciaal belang moesten zijn in de evolutie van Klopps spel, heeft Liverpool twee spelers die al een heel seizoen onzeker zijn. Vanavond nemen The Reds het op tegen Chelsea, een wedstrijd die ze moeten winnen als ze uitzicht willen behouden op een Champions Leagueplaats.