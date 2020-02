Real Madrid kijkt woensdagavond het Manchester City van Kevin De Bruyne in de ogen. De Rode Duivel evolueerde de afgelopen jaren van een linkerflankspeler naar een centrale middenvelder die eerder uitwijkt naar de rechterflank.

Kevin De Bruyne is dit seizoen op weg om voor de derde keer in vier jaar onder Pep Guardiola de beste passeur van de Premier League te worden. Dit seizoen zit hij al aan zestien assists in de competitie, iets waarmee hij goed op weg is om het record van Thierry Henry (die in 2002/03 twintig goals in een seizoen aanbracht) te verbreken.

In de grootste vier competities ter wereld creëert niemand meer grote doelkansen per wedstrijd dan KDB: gemiddeld 3,7 key passes (passes die leiden naar een schot op doel). De metamorfose van de flankspeler naar centrale middenvelder is daarmee in goed één decennium volledig afgewerkt. Meer nog: van de linkerflank is De Bruyne een centrale middenvelder geworden die het liefste uitwijkt naar de rechterkant. Aangetrokken door het doel zoals een jongen die als kind ervan droomde om spits te worden, heeft De Bruyne geleerd om een middenvelder te zijn. En niet zomaar een middenvelder. Zonder twijfel de beste ter wereld.

Op het einde van de zomer van 2016 - na een lang uitputtend seizoen dat City tot in de halve finale van de Champions League brengt en nadat hij tijdens het EK als een geest over de Franse velden dwaalde - heeft De Bruyne een ontmoeting die zijn carrière een beslissende wending zal geven: Manuel Pellegrini wordt beleefd naar de uitgang van het Etihad Stadium begeleid en geeft zijn plaats door aan Pep Guardiola.

België-Estland

In de eerste maanden van de samenwerking tussen De Bruyne en Guardiola plaatst die hem in een klassieke 4-3-3 in een rol rechts op het middenveld. Het uiterst strikte positiespel van de Catalaan botst op dat moment op zijn eerste limieten. In de omschakeling mist City voetballers met goeie voeten. Om uit die patstelling te raken, inspireert de coach van City zich op ... een kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Estland. De Belgen winnen met 8-1 en die avond plaatste Roberto Martínez De Bruyne vlak voor de defensie, naast Axel Witsel.

'Beste spelverdeler ter wereld'

Guardiola speelt daarmee in de kaart van zijn Rode Duivel. De Bruyne wordt de as rond wie het voetbal van de Cityzens draait. De man die de ballen uit de voeten van de centrale verdedigers komt halen en die overbrengt naar de aanvallende helft van het terrein.

Vandaag zijn de voorzetten van De Bruyne vanuit die nieuwe positie haast even gevaarlijk als een strafschop. 'Voor mij is hij de beste spelverdeler ter wereld', zegt Roberto Martínez. 'Omdat Kevin in staat is een assist te geven, nog voor iemand anders zelfs de tijd vond om die te zien.'

