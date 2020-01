Na de komst van Jürgen Klinsmann als hoofdcoach werd met Krzystof Piatek offensief geweld toegevoegd bij de werkgever van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio.

Begin november vorig jaar investeerde Jürgen Klinsmann (55) naar eigen zeggen emotioneel, door bij de club uit Berlijn toe te treden tot de raad van commissarissen. Omdat zijn vader Siegfried daar opgroeide en ook een supporter van Hertha BSC was. En zoon Jonathan (22), een doelman, stond van 2017 tot afgelopen zomer onder contract bij de A-kern, vooraleer hij inging op de interesse van FC St. Gallen.Maar op 27 november volgde voor de ex-bondscoach en oud-aanvaller, die in 1990 wereldkampioen werd met de Mannschaft, al een volgende stap. Als opvolger van de doorgestuurde Ante Covic, die het gelag betaalde na een belabberde 11 op 36, kreeg Klinsmann van algemeen manager Michael Preetz de kans om de laten zien waarom hij Hertha BSC als 'het meest opwindende voetbalproject van Europa' beschouwde.Klinsi stapte in het project op vraag van de steenrijke investeerder Lars Windhorst (43). Een zakenman die fortuin maakte in de IT-wereld en wiens vermogen wordt geschat op 800 miljoen euro. Hij pompte al meer dan 225 miljoen euro in de club. 'Een belangrijk man voor de toekomst van onze club,' bevestigde Klinsmann.Een kwaliteitsinjectie drong zich op na de 11 op 21 die Hertha BSC boekte tot de competitiewedstrijd tegenover Schalke 04 vandaag/vrijdag in het eigen Olympisch Stadion en de verplaatsing naar Gelsenkirchen volgende week dinsdag voor de achtste finales van de DFB-Pokal.Elf jaar na zijn pijnlijke uitschuiver als hoofdcoach bij Bayern München, waar Klinsmann na amper negen maanden werd doorgestuurd, aast de gewezen spits duidelijk op revanche en ziet hij de zaken groots. Dit seizoen moet zo spoedig mogelijk het behoud worden verzekerd, vanaf komende zomer wordt het de ambitie om opnieuw een Duitse topclub te installeren. 'Het potentieel van deze club is gigantisch', oordeelt Klinsmann. 'Berlijn en geheel Duitsland verdienen het om eindelijk weer een megaclub in de hoofdstad te hebben. Het doel is duidelijk: binnen dit en drie jaar willen we opnieuw Europees voetbal behalen.'Sportief werd de coach op zijn wenken bediend naar het einde van deze wintermercato. Na eerst de Franse controlerende middenvelder Lucas Tousart (22, Ol. Lyon), die voor 24 miljoen euro werd vastgelegd naar volgend seizoen toe, werd er nu ook al toegeslagen op transfermarkt met de Argentijnse verdedigende middenvelder Santiago Ascacibar (22, 11 miljoen euro, VfB Stuttgart, contract tot 2024). Maar vooral de Poolse aanvaller Krysztof Piatek vormt zwaar geschut. Een nieuw recordbedrag werd opgehoest, met 27 miljoen euro voor AC Milan. De 24-jarige scoremachine werd in de winter van 2019 nog door de Rossoneri voor 37 miljoen euro overgenomen van Genoa, waar hij met 19 doelpunten in 21 duels was uitgegroeid tot een sensatie. Maar de tienvoudig international had het dit seizoen moeilijker, met 5 goals in 20 officiële confrontaties. Door de komst van Zlatan Ibrahimovic als redder in nood dreigde een plek in de anonimiteit.Piatek vervangt de overbodige Ivoriaan Salomon Kalou (34) en kan in de aanval een duo vormen met onze landgenoot Dodi Lukebakio (22), die vorige zomer voor 20 miljoen euro overkwam van Watford en vorig weekend in de 4-1-4-1-veldbezetting bij VfL Wolfsburg nog enige spits was. De oud-speler van RSC Anderlecht en SC Charleroi is met vijf treffers en vier assists momenteel wel de meest dreigende speler van de selectie. Centraal achterin vormt Rode Duivel Dedryck Boyata (29) een zekerheid, ook al is er defensief dringend nood aan meer stabiliteit. Want met 34 tegendoelpunten na amper 19 speeldagen is het duidelijk waarom Hertha BSC momenteel niet hoger staat dan de twaalfde plaats in de Bundesliga.