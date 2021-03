Aanvoerder Koen Casteels krijgt vanavond RB Leipzig op bezoek in de kwartfinales van de DFB-Pokal. En in de Bundesliga lonkt hij naar een CL-ticket.

Op alle mogelijke manieren probeert de Oostenrijkse coach Oliver Glasner (46) de druk bij de Volkswagenclub af te houden, al komen er veel vragen in zijn richting over hoe die Wölfe zich de afgelopen maanden ontwikkelden tot een kandidaat-deelnemer aan het kampioenenbal. Glasner, ooit vicekampioen in eigen land met LASK Linz, tempert de verwachtingen, al zou een plaats bij de eerste vier in de Bundesliga straks inderdaad een (onverhoopt) Champions Leagueticket kunnen opleveren.

...

Op alle mogelijke manieren probeert de Oostenrijkse coach Oliver Glasner (46) de druk bij de Volkswagenclub af te houden, al komen er veel vragen in zijn richting over hoe die Wölfe zich de afgelopen maanden ontwikkelden tot een kandidaat-deelnemer aan het kampioenenbal. Glasner, ooit vicekampioen in eigen land met LASK Linz, tempert de verwachtingen, al zou een plaats bij de eerste vier in de Bundesliga straks inderdaad een (onverhoopt) Champions Leagueticket kunnen opleveren. Een stunt van formaat zou dat zijn voor VfL Wolfsburg, dat in 2009 en 2015 al proefde van het kampioenenbal. Momenteel staat het in de Duitse competitie derde, na Bayern München en RB Leipzig, en gaat het nek aan nek met het eveneens verrassende Eintracht Frankfurt. VfL levert vooral meer constante prestaties dan Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund. Een hoge intensiteit kenmerkt het spel van het team van Rode Duivel Koen Casteels (28), die er speelt sinds januari 2015 en in december 2019 zijn overeenkomst liet openbreken tot 2024. De ex-doelman van KRC Genk is een sterkhouder van VfL, al blijven zijn prestaties wat onderbelicht. Casteels verbrak recent het clubrecord clean sheets, maar hij overtuigt vooral door zijn reactiesnelheid en balvastheid. Met zijn gestalte (1,97 meter) toont hij zich bijzonder betrouwbaar op flankvoorzetten. De Duitse pers stelde al vast dat hij zeer zelden kan betrapt worden op fouten. In zijn eerste 110 Bundesligaduels voor VfL Wolfsburg waren er amper twee te bespeuren: in april 2018 in Mönchengladbach en vorig seizoen op bezoek bij Union Berlin. Het rapport van de eenmalige international oogt dus nagenoeg vlekkeloos. Dat is een opsteker voor de nuchtere en rustige Vlaams-Brabander, die door een breuk aan het rechterscheenbeen het WK van 2014 misliep. In het strijdplan van Glasner vertolkt de Oostenrijkse international Xaver Schlager een cruciale rol binnen de 4-2-3-1-veldbezetting. De controlerende middenvelder, in juli 2019 overgenomen van RB Salzburg, is een speler die houdt van duels en die na de balherovering in de omschakeling altijd voor een meerderheidssituatie zorgt. Aan de zijde van Maximilian Arnold of Josuha Guilavogui leidt hij de offensieve acties in voor de drie spelers in de rug van targetman Wout Weghorst. Die drie - Renato Steffen, Yannick Gerhardt en Ridle Baku - zorgen samen met de aanvallend ingestelde vleugelverdedigers voor veel beweging. Het is een speelstijl die energie en een pak loopvermogen vraagt. Maar de coach leerde zijn team ook tactisch flexibel te reageren, zoals eerder dit seizoen bleek tegen RB Leipzig. Op de zestiende speeldag, midden januari, gooide Glasner na amper 22 minuten het roer om. Hij schakelde over op een driemansverdediging, om op de linkerflank trainer Julian Nagelsmann te verrassen met een drie-tegen-tweesituatie. Het duel eindigde op 2-2. Bij Leipzig, de tegenstander vanavond, is Angeliño de meest opvallende verschijning. In de winter van 2020 kwam hij over van Manchester City om het ongelijk te bewijzen van Pep Guardiola. Vorige week haalde het Spaanse brommertje in de Duitse sensatiepers uit naar de Catalaan. 'Hier voelde ik vanaf de eerste dag wel het vertrouwen', verklaarde hij in Bild-Zeitung. 'De club en de trainer gaven me tenminste een zetje in de goede richting.' Leipzig is de voornaamste uitdager van Bayern voor de titel en incasseert weinig doelpunten, maar het zoekt nog altijd naar een geschikte opvolger voor afwerker Timo Werner (Chelsea). Yussuf Poulsen en Emil Forsberg scoren het vlotst, terwijl Alexander Sørloth (ex-KAA Gent) en Hee-chan Hwang niet kunnen beantwoorden aan de verwachtingen. De Senegalees Boulaye Dia willen ze komende zomer overnemen van Reims voor 15 miljoen euro.