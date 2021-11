Vanavond staan PSG en RB Leipzig tegenover elkaar in de Champions Leaguegroep van Club Brugge. Zes jaar geleden scheelde het niet veel of Kylian Mbappé tekende bij de Duitse ploeg.

We schrijven de winter van 2015. RB Leipzig is bezig aan zijn weg naar de top, net zoals Kylian Mbappé. Maar zowel club als speler zitten nog op een laag niveau. Zo zijn de Oost-Duitsers bezig aan hun eerste seizoen in de tweede Bundesliga, nadat het de voorbije vijf jaar al drie divisies gestegen was. De Red Bull-ploeg is op zoek naar onbekende talenten om het komende seizoen de grote poort naar de Bundesliga open te breken. En in die zoektocht valt hun oog ook op een jonge Kylian Mbappé.

Op dat moment twijfelde Mbappé - die nog in de jeugdreeksen speelde - om een profcontract te tekenen bij Monaco, omdat hij niet genoeg perspectieven zag onder coach Leonardo Jardim. De Portugees moedigde de jeugdspeler zelfs aan om uit te kijken naar een andere ploeg.

Toenmalig sportief directeur van Leipzig Ralf Rangnick ziet dus mogelijkheden om Mbappé binnen te halen en trekt zelf naar het jeugdcentrum van de Monegasken. 'Alle was in kannen en kruiken', vertelt de Duitser aan L'Équipe over de zaak. 'Het enige probleem was dat we nog geen coach hadden omdat we net Alexander Zorniger hadden ontslagen. Zijn vader Wilfrid zei me wel dat als ik de coach zou worden, hij zou tekenen met zijn ogen dicht. Toen kon ik hem dat nog beloven, maar zes maanden later zat ik op de post en lijkt Mbappé ondertussen toch bij Monaco te blijven.'

Uiteindelijk maakt Mbappé in december van dat jaar de overstap naar de A-ploeg en na twee seizoenen verlaat hij uiteindelijk dan toch het prinsendom voor PSG. Waar hij nu tegenover RB Leipzig staat in de Champions League.

