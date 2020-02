Lazio Roma manifesteert zich steeds meer als de derde hond in het kegelspel om de Italiaanse titel.

Samen met Juventus en Inter strijdt Lazio om de koppositie in de Serie A. Dat was vier maanden geleden totaal ondenkbaar. Vorig jaar eindigden de Romeinen op een achtste plaats en eind oktober 2019 stonden ze zevende, met een achterstand van tien punten op Juventus. Maar daarna leek Lazio wel onklopbaar en kwamen er elf opeenvolgende overwinningen, een recordreeks in de geschiedenis van de hemelsblauwen. Nochtans veranderde er sinds het seizoen 2016/17 niets aan de leiding van de club. Simone Inzaghi (43), de broer van AC Milanlegende Pippo Inzaghi, nam iets meer dan drie jaar geleden de teugels in handen bij Lazio. Zijn eerste kampioenschap sloot hij af op een vijfde plaats en hij bereikte ook de bekerfinale. Het seizoen erop snoepte hij de supercup af van Juventus. Vorig jaar eindigde hij dus maar als achtste, maar hij won met de biancocelesti wel de beker. Het is dus geen verandering maar wel stabiliteit en continuïteit die de sterkte uitmaken van het Lazio onder Inzaghi. De Italiaanse coach heeft zich de voorbije jaren gedeisd gehouden op de transfermarkt. Dit seizoen is Manuel Lazzari de enige inkomende transfer die geregeld speeltijd krijgt. Sinds drie jaar en half heeft Inzaghi eigenlijk voldoende aan zijn 3-5-2, die hij elk seizoen een beetje fijner heeft afgesteld. Daarbij behield hij de belangrijkste spelers van zijn kern. Neem bijvoorbeeld Sergej Milinkovic-Savic. In elke transferperiode werd de voormalige middenvelder van KRC Genk bij de grootste clubs in Europa genoemd, maar hij draagt nog altijd het shirt van Lazio. Idem voor Ciro Immobile, die na twee seizoenen nog altijd schittert voor de biancocelesti. Het resultaat is dat de groep, na meerdere seizoenen slijpen aan het systeem van Inzaghi, momenteel tot volle rijpheid is gekomen. De spelers vinden elkaar blindelings. Daardoor had Lazio alvast tot voor de topper van vorige zondag tegen Inter het beste doelsaldo in de Serie A (+33). Met 26 goals in 23 wedstrijden mocht Immobile zich de beste schutter in Europa noemen. Luis Alberto was met 12 assists dan weer de beste passer in de Italiaanse eerste klasse. Ook de verdediging staat als een huis: vóór hun onderlinge duel van zondag had Lazio net als Inter slechts 20 goals moeten incasseren. Stabiliteit dus, maar ook en vooral strijdlust. De hemelsblauwen veroverden dit seizoen al 10 punten na de 89e minuut (!). Die karaktersterkte is indrukwekkend en laat de Romeinen toe om meer dan ooit te dromen van de scudetto. Vijftien speeldagen voor het einde gaan ze de strijd aan met het Inter van Antonio Conte en een Juventus dat onder Maurizo Sarri kwetsbaarder lijkt dan ooit. Bekijk hieronder nog eens hoe Lazio vorig weekend met 2-1 won van rivaal Inter.